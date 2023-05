Magdeburg (ots) -



Die neue Sonderausstellung "Welche Taten werden Bilder? Otto der Große in der Erinnerung späterer Zeiten" im Kulturhistorischen Museum Magdeburg bietet während ihrer Laufzeit ein vielfältiges Begleitprogramm an. Den Auftakt bildet das Podiumsgespräch "Die Kunst des Moritz Götze in der Ausstellung: Welche Taten werden Bilder?", es wird am Donnerstag, dem 11. Mai 2023, um 19 Uhr im Kaiser-Otto-Saal des Museums stattfinden. Mit dem Künstler werden sich Dr. Gabriele Köster, Direktorin der Magdeburger Museen, und Dr. Annegret Laabs, Direktorin des Kunstmuseums Magdeburg, unterhalten. Der Hallenser Maler und Grafiker Moritz Götze zählt zu den erfolgreichsten Gegenwartskünstlern in Sachsen-Anhalt. Die farbenfrohe Gestaltung und die Emaille-Technik gelten als unverwechselbare Erkennungsmerkmale seiner Kunst. In der Ausstellung ist er mit dem großformatigen Werk "Otto der Große mit Gefolge" präsent, das ein Wandgemälde von Arthur Kampf zur Vorlage hat. Auch für das Netzwerkprojekt "Des Kaisers letzte Reise. Höhepunkt und Ende der Herrschaft Ottos des Großen 973" schuf er eigens ein Tableau, das Stationen und Ereignisse der Reise des Kaisers von Rom nach Memleben in einer beeindruckenden Kombination zusammenführt. Über diese Kunst, ihr Blick auf die Historie und die Bedeutung für unsere heutige Zeit wollen die Teilnehmer des Gesprächs in den Austausch treten. Das Podiumsgespräch findet als Kooperation des Zentrums für Mittelalterausstellungen e.V. und des Kulturhistorischen Museums Magdeburg statt und ist Teil des Netzwerkprojekts "Des Kaisers letzte Reise", das 2023 im Gedenken an Kaiser Otto I. in Sachsen-Anhalt ein vielfältiges Vermittungsprogramm bietet. Weitere Informationen dazu finden sich auf www.deskaisersletztereise.de.



Pressekontakt:



Zentrum für Mittelalterausstellungen

Otto-von-Guericke-Str. 68-73

39104 Magdeburg

Tel.: 0391.5403581

Fax: 0391.5403510

info@mittelalterausstellungen.de



Original-Content von: Zentrum für Mittelalterausstellungen, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159729/5505548

Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken