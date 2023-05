Hamburg (ots) -- EDEKA-Verbund und Riccardo Simonetti kreierten gemeinsam All in Fruits Smoothie-Sorte "Diverse Früchtchen"- Erlös von 10 Cent pro Flasche geht an die Riccardo Simonetti Initiative e.V.- Gemeinsam setzen EDEKA, Netto Marken-Discount und Simonetti ein Zeichen für VielfaltGenau ein Jahr ist es her, dass der EDEKA-Verbund gemeinsam mit Entertainer und Moderator Riccardo Simonetti die Sorte "Diverse Früchtchen" der Marke All in Fruits kreierte. Damit setzten EDEKA, Netto Marken-Discount und Simonetti ein Zeichen für Vielfalt - nicht nur in den Kühlschränken Deutschlands. Pro verkaufter Flasche der bei EDEKA, Netto und Marktkauf verfügbaren Smoothies gingen 10 Cent an die Riccardo Simonetti Initiative, die sich für marginalisierte und benachteiligte Menschen in der Gesellschaft einsetzt. Nun überreichte der EDEKA-Verbund die Summe von 90.000 Euro an Riccardo Simonetti.Die auf ein Jahr angelegte Zusammenarbeit hat nun seinen erfolgreichen Abschluss gefunden: Riccardo Simonetti hat einen Spendenscheck in Höhe von 90.000 Euro für die Riccardo Simonetti Initiative e.V. entgegengenommen. Simonetti, der an der Produktentwicklung intensiv beteiligt war, steht wie kaum eine andere öffentliche Person für Vielfalt und Gleichberechtigung. Das brachte auch der Sortenname "Diverse Früchtchen" zum Ausdruck. Für jede verkaufte Smoothie-Flasche ging ein Teil des Erlöses an die Riccardo Simonetti Initiative e.V., die sich für Menschen einsetzt, die am Rande der Gesellschaft stehen, und einen nachhaltigen Beitrag für mehr Toleranz, Verständnis und Gleichberechtigung leisten möchte. "Wir setzen bei der Riccardo Simonetti Initiative diverse eigene Projekte um, wie zum Beispiel zuletzt unsere alljährliche Sichtbarkeitskampagne. Wir unterstützen aber auch andere gemeinnützige Organisationen. Für all diese Projekte hilft uns diese großartige Spende enorm. Dafür möchten wir uns herzlich beim EDEKA-Verbund bedanken", so Riccardo Simonetti.Der Produktlaunch im Mai 2022 wurde auf allen Kanälen des EDEKA-Verbunds beworben - unter anderem zierte Simonetti das Cover des EDEKA-Magazins "Mit Liebe". Ein auf YouTube über 2,7 Millionen Mal aufgerufenes Online-Video sowie großformatige City Light Poster sorgten für zusätzliche Aufmerksamkeit. Neben Riccardo Simonetti wurden zudem auch weitere Influencer:innen in die Kommunikation einbezogen.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.500 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2022 mit rund 11.100 Märkten und rund 408.900 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 66,2 Mrd. Euro. Mit rund 19.300 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/5505566