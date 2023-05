Berlin (ots) -Unter der Überschrift "Stabil und verlässlich, auch in turbulenten Zeiten: Die Soziale Selbstverwaltung" feiert die AOK heute in Berlin ihr 140-jähriges Jubiläum. Die Feierstunde im AOK-Bundesverband wird ab 17 Uhr für alle Interessierten im Livestream übertragen.Auf dem Programm stehen unter anderem ein Impulsvortrag des Gesundheitsökonomen Hartmut Reiners sowie eine Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeber (BDA) und der Gesundheitspolitik. Außerdem wird im Rahmen der Feierstunde der Fritz-Schösser-Medienpreis für gesundheitspolitischen Qualitätsjournalismus verliehen.Im Jahr 1883 begann mit der Verabschiedung des Gesetzes über die Krankenversicherung der Arbeiter durch den Reichstag die Geschichte der Ortskrankenkassen und der gesetzlichen Krankenversicherung insgesamt. "Diese Geburtsstunde der AOK-Gemeinschaft wollen wir feiern, denn in 140 Jahren hat das selbstverwaltete System der gesetzlichen Krankenversicherung für die Menschen in diesem Land viel geleistet", betont Dr. Susanne Wagenmann, Aufsichtsratsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes auf Arbeitgeberseite.Graphic Novel zeigt Wegmarken der AOK-GeschichteZum Jubiläum wird heute auch eine Graphic Novel zur Geschichte der AOK und der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland vorgestellt. Sie richtet den Blick auf wichtige historische Wegmarken und erzählt beispielhaft von Menschen, die diesen Weg mitgeprägt haben. "Hier wird ein Stück Sozialgeschichte auf neue, spannende Weise anschaulich. Und es wird deutlich, dass die selbstverwaltete gesetzliche Krankenversicherung trotz aller Probleme in Vergangenheit und Gegenwart insgesamt eine Erfolgsstory ist", sagt Knut Lambertin, Aufsichtsratsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes auf Versichertenseite. Einzelne Episoden aus der Graphic Novel mit dem Titel "140 Jahre AOK - Eine Geschichte der Menschen" werden ab heute auch in Form einer Ausstellung im Atrium des AOK-Bundesverbandes gezeigt.Hinweis für die Redaktionen:Die Veranstaltung zum 140-jährigen Jubiläum der AOK findet am heutigen Mittwoch, 10. Mai 2023, von 17:00 bis 18:45 Uhr im Atrium des AOK-Bundesverbandes statt und kann unter folgendem Link live verfolgt werden:https://aok-bv.de/presse/termine/index_26301.htmlDie Graphic Novel "140 Jahre AOK - Eine Geschichte der Menschen" steht zum Download unter:https://ots.de/lxmeEMIhr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 1563042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8697/5505561