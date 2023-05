Ismaning (ots) -- Das Finalturnier der EHF European League der Frauen steht an und DAZN überträgt alle Partien exklusiv live am Samstag und Sonntag (13./14. Mai)- Auf DAZN RISE können am kommenden Wochenende sowohl die beiden Halbfinalspiele als auch das Spiel um Platz 3 sowie das Finale kostenlos verfolgt werden- Mit dem Thüringer HC und Borussia Dortmund kämpfen gleich zwei deutsche Teams um den Titel- DAZN ist die globale Sport- und Unterhaltungsplattform. Nur bei DAZN erleben Fans den besten Live-Fußball an einem Ort mit der Bundesliga, UEFA Champions League, LaLiga, Serie A Ligue 1 und darüber hinaus die größte Auswahl an Sportarten Abseits des Fußballs, mit der NFL und NBA, Darts, Handball, Kampfsport mit der UFC und das größte Angebot an Frauensport, darunter die UEFA Women's Champions League, ab September die Frauen-Bundesliga, die WNBA, die LPGA Tour und vieles mehrNur DAZN, die führende globale Sport-Unterhaltungsplattform, überträgt das anstehende Final-4-Turnier der EHF European League der Frauen am kommenden Wochenende live für alle Fans. Das hochkarätige Handballturnier findet am 13. und 14. Mai in Graz, Österreich statt und wird von DAZN in Zusammenarbeit mit dem europäischen Handballverband EHF präsentiert.Alle Spiele können kostenlos über DAZN RISE verfolgt werdenAls Teil seines Engagements für den Frauensport überträgt DAZN alle Partien der EHF European League Finals Women 2023 live. Alle Fans können die Spiele wie gewohnt, jederzeit und überall ganz einfach über die DAZN-App abrufen. Zudem stellt DAZN die Spiele auch auf dem kürzlich gestarteten ersten reinen 24/7 Frauensport-Sender DAZN RISE kostenlos zur Verfügung.DAZN RISE wurde kürzlich speziell dafür gestartet, um den weiblichen Sport in den Mittelpunkt zu stellen und die Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit zu bieten, die er verdient. Der Sender ist aktuell kostenlos über waipu.tv, Samsung TV Plus, LG Channels und in Österreich auch über Joyn empfangbar und bietet nicht nur die Live-Übertragungen der EHF European League der Frauen, sondern auch eine Auswahl von Inhalten aus dem breiten Frauensport-Portfolio von DAZN, inklusive u.a. ausgewählten Spielen der UEFA Women's Champions League, darunter auch das diesjährige Finale zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Barcelona am 03. Juni um 16:00 Uhr.Mit dem Thüringer HC und Borussia Dortmund kämpfen gleich zwei deutsche Teams um den TitelDoch dieses Wochenende dreht sich alles um Handball. Die EHF European League Finals Women 2023 versprechen in diesem Jahr besonders für Deutsche Fans echte Leckerbissen, schließlich sind mit dem Thüringer HC und Borussia Dortmund gleich zwei deutsche Teams unter den letzten Vier und wollen die Trophäe nach Deutschland holen. Die Zuschauer können sich auf packende Duelle, talentierte Athletinnen und mitreißenden Handball freuen.Am Samstag um 15:30 Uhr trifft der Thüringer HC im ersten Halbfinale auf Ikast Handbold. Torsten Schoepe kommentiert das Spiel gegen den dänischen Vertreter live. Im zweiten Halbfinale treffen die Dortmunderinnen um 18:00 Uhr ebenfalls auf einen dänischen Vertreter mit Nykøbing Falster Håndbold. Michael Born kommentiert das Spiel für DAZN live. Am Sonntag folgt dann um 15:30 Uhr das Spiel um Platz 3 und um 18:00 Uhr das Finale.Nur auf DAZN bekommen Fans den besten Frauensport an einem Ort, mit der UEFA Women's Champions League, der NWSL, der spanischen Finetwork Liga F, der französischen Arkema D1 und ab September der Frauen-Bundesliga. Darüber hinaus zeigt DAZN auch das breiteste Angebot an Sport Abseits des Fußballs, im Frauensport zum Beispiel mit der EHF Champions League und EHF European League, der LPGA-Tour, der WNFC im American Football oder den größten und wichtigsten BoxkämpfenPressekontakt:Dominik Bethke, Communications Director, DAZN DACHDAZN GroupMail: PR-DACH@dazn.comOriginal-Content von: DAZN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133863/5505589