DJ Commerzbank: US-Arbeitsmarkt weniger heiß - aber nicht kühl

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank-Volkswirte Bernd Weidensteiner und Christoph Balz rechnen damit, dass die US-Wirtschaft im zweiten Halbjahr wegen der Zinserhöhungen der Fed schrumpfen wird. Der US-Arbeitsmarkt allerdings hat sich nach ihrer Einschätzung bisher nicht abgekühlt, sondern läuft nur etwas weniger heiß. Die robuste Beschäftigungsentwicklung spricht nach ihrer Einschätzung eher gegen einen Rezessionsbeginn schon im Juli. Folgende Indikatoren haben die Volkswirte untersucht:

1. Partizipationsquote sehr hoch

Die Partizipationsquote der 25- bis 54-Jährigen hatte den Stand von Anfang 2020 bereits im Februar 2023 wieder erreicht und ist bis April weiter auf 83,3 Prozent gestiegen, den höchsten Wert seit März 2008. "Die Debatte um 'fehlende Arbeitskräfte' dürfte sich damit erledigt haben", meinen Weidensteiner und Balz. Der 2020 und 2021 befürchtete dauerhafte Rückzug vom Arbeitsmarkt hat nicht stattgefunden. Das US-Arbeitsministerium hat die Entwicklung der gesamten Partizipationsquote unterschätzt. Sie hatte sie für 2022 bei 61,7 Prozent gesehen, tatsächlich war sie auf 62,2 Prozent gestiegen. Auch für 2023 zeichnet sich eine stärkerer Anstieg ab.

Die Commerzbank-Volkswirte schreiben: "Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass sich die Beschäftigung für längere Zeit spannungsfrei um mehr als 100.000 Personen monatlich erhöhen lässt. Eine Abnahme des sehr hohen Beschäftigungszuwachses ist damit unvermeidlich."

2. Beschäftigung wächst stärker als vor früheren Rezessionen

Die monatlichen Beschäftigungszuwächse sind derzeit stärker als vor früheren Rezessionen. Die Commerzbank-Volkswirte haben ermittelt, dass sie in den drei Monaten vor den Rezessionen 1991, 2001 und 2007 aufs Jahr hochgerechnet bei 1 Prozent lagen. (Dabei beziehen sie sich auf die zum damaligen Zeitpunkt gemeldeten Zahlen, die später teilweise nach unten revidiert wurden.) Von Januar bis April betrug die Jahresrate aber 1,7 Prozent. Die Ökonomen geben zu bedenken: "Wer einen Rezessionsbeginn im Juli erwartet, sollte in den nächsten drei Monaten insgesamt nur noch ein Stellenplus von 133.000 pro Monat erwarten." Eine solche rasche Abschwächung sei nicht ausgeschlossen, erscheine aber eher pessimistisch.

3. Viele offene Stellen und freiwillige Kündigungen

Im März waren 5,8 Prozent der Stellen offen. Das waren mehr als auf dem Höhepunkt des vorherigen Konjunkturzyklus 2019 (4,5 Prozent Jahresdurchschnitt). Eine andere informative Maßzahl ist laut Weidensteiner und Balz die Quote freiwilliger Kündigungen: "Nur in einem starken und aufnahmefähigen Arbeitsmarkt werden Beschäftigte in großer Anzahl ihren Job kündigen", schreiben sie. Im April 2022 wurden 3 Prozent der Arbeitsverhältnisse durch den Arbeitnehmer gekündigt. Das ist die bisher höchste Zahl in der bis 2001 zurückreichenden Datenreihe. Im März 2023 (letzte Daten) ist die Kündigungsquote auf 2,5 Prozent gefallen.

4. Zahl der Erstanträge beginnt zu steigen

Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist laut Weidensteiner und Balz der beste Echtzeitindikator für den US-Arbeitsmarkt. In den vergangenen Wochen haben sich die "Claims" in der Tendenz erhöht, wenn auch von einem außerordentlich niedrigen Niveau aus. Im März und April lagen sie durchschnittlich bei rund 240.000, nach knapp 210.000. im Januar und Februar.

5. Kürzere Wochenarbeitszeit

Die deutlich steigende Beschäftigung verdeckt nach Aussage der Analysten, dass viele der neuen Stellen auf Teilzeitjobs entfallen. So nimmt das Arbeitsvolumen, also die Zahl der insgesamt in der Wirtschaft geleisteten Arbeitsstunden, langsamer zu als die Stellenzahl. Im Februar und März schrumpfte das Arbeitsvolumen (wenn auch nach einem starken Januar) und legte im April nur geringfügig zu.

6. Weniger Zeitarbeitskräfte

Eine Beruhigung der Arbeitsnachfrage zeigt insbesondere auch die Zeitarbeit an. In Abschwüngen verzichten Unternehmen typischerweise zuerst auf temporäre Hilfskräfte.

Weidensteiners und Balz' Fazit: "Eine Reihe von Indikatoren deutet darauf hin, dass Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt nicht mehr so stark auseinanderlaufen. Von einer Schwächephase mit steigender Arbeitslosigkeit, die den Lohndruck und damit die Inflation dämpfen würde, ist noch nichts zu sehen."

