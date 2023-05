Köln (www.fondscheck.de) - Die weltweiten Aktienmärkte zeigten sich im April per Saldo insgesamt nur geringfügig verändert, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Nachhaltig Ausgewogen Fonds (ISIN LU0313462318/ WKN A0MX7N).Auf regionaler Ebene hätten die europäischen Aktienmärkte den Monat im positiven Bereich abgeschlossen, während der US-amerikanische sowie der japanische Aktienmarkt etwas nachgegeben hätten. Die Kapitalmarktzinsen hätten sich im April per Saldo nur geringfügig verändert. Alle wesentlichen Segmente der Rentenmärkte hätten den Monat mit moderaten Gewinnen abgeschlossen. ...

