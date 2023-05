© Foto: Silas Stein - picture alliance/dpa



Die Pleite der Kryptobörse Bittrex sorgt für Verunsicherung auf dem Markt für Kryptowährungen. Die Angst vor einem neuen FTX-Moment geht um. Was macht der Bitcoin?

Die Kryptobörse Bittrex U.S. ist zahlungsunfähig. Grund sei eine Klage der US-Börsenaufsicht SEC, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Das Geschäft in den USA sei bereits Ende April eingestellt worden. Die Tochter Bittrex Global sei von dem Insolvenzantrag nicht betroffen, heißt es.

Die SEC wirft Bittrex U.S. vor, in den USA eine nicht registrierte Wertpapierbörse betrieben zu haben. Bittrex U.S. hat die Vorwürfe der SEC zurückgewiesen und erklärte, dass es sich bei den Kryptoassets auf seiner Plattform nicht um Wertpapiere oder Finanzkontrakte handele.

Bittrex U.S. soll Verbindlichkeiten in Höhe von bis zu einer Milliarde US-Dollar haben, heißt es in dem beim Bundesgericht in Delaware eingereichten Insolvenzantrag. Laut dem Branchendienst CoinMarketCap.com landete Bittrex auf Platz 53 der nach Handelsvolumen größten Kryptobörsen der Welt.

Nach Angaben der Kryptobörse seien die Kundeneinlagen in Form von Kryptowährung "sicher und geschützt". Man beabsichtige, beim Insolvenzgericht eine vorübergehende Wiedereröffnung der Kundenkonten zu beantragen, um die Kryptowährungen an die Kunden zurückzugeben, heißt es.

Die Anleger reagierten verunsichert auf die jüngste Pleite einer Kryptobörse. Denn schon einmal hatte der Konkurs einer Krypto-Handelsplattform zu schweren Verwerfungen auf dem Kryptomarkt geführt: Nach der Pleite der FTX im November 2022 war der Bitcoin von über 65.000 US-Dollar auf zeitweise unter 16.000 US-Dollar eingebrochen.

Außerdem kam es bereits am Sonntag und Montag bei Binance, der nach Handelsvolumen größten Kryptobörse der Welt, zu einem vorübergehenden Auszahlungsstopp von Bitcoins. Grund sollen zahlreiche unbestätigte Bitcoin-Transaktionen gewesen sein.

Aktuell steht der Bitcoin leicht im Minus. Eine Einheit der nach Marktwert größten Kryptowährung der Welt kostet derzeit laut CoinMarketcap.com 27.621 US-Dollar (Stand: 10.05.2023, 09:23 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion