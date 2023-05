DJ HDE: Nachhaltiger Konsum wächst

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nachhaltigkeit wird für viele Verbraucher nach einer Erhebung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) immer wichtiger und beeinflusst mittlerweile bei 58 Prozent der Menschen die Konsumentscheidungen. 39 Prozent kauften gezielt nachhaltig ein, zeigten aktuelle Ergebnisse des neuen HDE-Konsummonitors Nachhaltigkeit. "Schon seit Jahren steht das Segment nachhaltiger Neuwaren im Handel im Fokus. Gerade in Zeiten hoher Inflation wird für viele aber auch der Kauf und die Nutzung gebrauchter, reparierter oder geliehener Waren immer interessanter", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Wesentliche Treiber der Entwicklung hin zu gebrauchten Waren seien finanzielle Gründe, der Umweltschutz und auch der Wunsch nach einem individuellen, nachhaltigen Lebensstil. Infolge der steigenden Nachfrage nehme die wirtschaftliche Bedeutung entsprechender Angebote deutlich zu. Besonders wachstumsstark ist laut den Angaben das Marktsegment Second Hand, 51 Prozent der Konsumenten kauften Second Hand. Der HDE rechnete für diesen Bereich für 2023 mit einem Wachstum um 8 Prozent auf dann rund 15 Milliarden Euro. Das entspreche gut 2 Prozent des gesamten Umsatzvolumens im Einzelhandel. Treiber in diesem Marktsegment seien die Onlineangebote.

