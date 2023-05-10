DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MEAG EUROFLEX FMUH DE0009757484 BAW/UFN
PI GLOBAL VALUE FD EO-P 2IMB LI0034492384 BAW/UFN
FID.FDS-GL INDUSTR.A GL. FJR LU0114722902 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MEAG EUROFLEX FMUH DE0009757484 BAW/UFN
PI GLOBAL VALUE FD EO-P 2IMB LI0034492384 BAW/UFN
FID.FDS-GL INDUSTR.A GL. FJR LU0114722902 BAW/UFN