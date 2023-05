Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Auf der Hannover Messe, der maßgebenden Industriemesse der Welt, präsentierten rund 4.000 Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Elektro- und Digitalindustrie sowie der Energiewirtschaft Technologien und Lösungen für vernetzte und klimaneutrale Industrien. In diesem Jahr nimmt Huntkey zum ersten Mal teil und stellt Industrienetzteile (https://en.huntkey.com/products/industry/industrial-power-supply/) und Industrieadapter (https://en.huntkey.com/products/industry/industrial-adapter/) aus.Einige beliebte Produkte bei den Besuchern waren die 500 W/600 W/1000 W-Industrienetzteile von Huntkey. Industrielle Netzteile werden hauptsächlich in 3D-Druckern, im Self-Service, Sicherheitsindustrien usw. verwendet. Huntkey hat 2 Fortune-500-Unternehmen in der Sicherheitsbranche mit einer kompletten Palette von Stromversorgungslösungen beliefert und dazu beigetragen, Xi'an zu einer intelligenten Stadt zu machen.Herr Liang, Produktmanager für Industriestromversorgungen bei Huntkey, erklärt: "Das Thema der Hannover Messe ist energiebezogen, daher sind die Punkte, die den Kunden am meisten am Herzen liegen, zum einen die Anwendung neuer Energien, die Anwendung von Produkten in Ladesäulen, Photovoltaik, Kühlung und Heizung. Für die Stromversorgung muss die Stromversorgung eine ausreichende Umweltanpassungsfähigkeit haben und in der Lage sein, Lösungen zu bieten, und aufgrund der hohen Zuverlässigkeitsanforderungen muss die Stromversorgung durch einen systematischen Prozess während der Forschung und Entwicklung und der Herstellung unterstützt werden. Der zweite betrifft den Bereich der industriellen Motoranwendungen. Kunden sind besorgt darüber, welche Konstruktionsparameter die Stromversorgung zur Unterstützung der Anwendung des Motors haben muss, wie z. B. die großen dynamischen Eigenschaften des Motors im Betrieb und die Stromspitzen bis zu einem Vielfachen. Wie geht das Design der Stromversorgung mit dieser Situation um? Es erfordert von den Netzteilherstellern ein tiefes Verständnis der Kundenanwendungen, um die optimale Kombination in Bezug auf Kosten und Leistung zu erreichen."Informationen zu HuntkeyHuntkey wurde 1995 gegründet und ist ein professioneller Anbieter von Stromversorgungslösungen, der sich auf PC-Netzteile, Industrienetzteile, Steckdosenleisten, Schnellladegeräte usw. spezialisiert hat. Huntkey ist Mitglied der Power Sources Manufacturers Association (PSMA) und der China Power Supply Society (CPSS). Auf einer Gesamtfläche von etwa 1.000.000 Quadratmetern über drei Industrieparks hinweg ist Huntkey eine der bekanntesten Marken und eines der größten Unternehmen auf dem chinesischen Festland. Es hat seinen Hauptsitz in Shenzhen. Im Jahr 2023 hat Huntkey seit mehr als zehn Jahren eine kohlenstoffarme Wirtschaft praktiziert.Website: http://www.huntkey.com (http://www.huntkey.com/)Facebook: https://www.facebook.com/HuntkeyGlobal (https://www.facebook.com/HuntkeyGlobal)Instagram: https://www.instagram.com/huntkey_global (https://www.instagram.com/huntkey_global)LinkedIn: https://www.linkedin.com/company /Huntkey (https://www.linkedin.com/company/huntkey)Medienkontakt: FrauLava Huang, E-Mail: marketing@huntkey.comGeschäftskontakt: Frau Ferris Liao, E-Mail: huntkey@huntkey.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2069523/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2069524/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/huntkey-prasentiert-sich-auf-der-hannover-messe-2023-und-zeigt-professionelle-stromversorgungslosungen-301820664.htmlPressekontakt:Ailin Huang,Telefon: +86-755-89606545Original-Content von: Huntkey, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169768/5505728