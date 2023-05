DJ Bayer startet Phase-III-Studie für verlängertes Eylea-Intervall in neuer Indikation

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer will die Eignung seines Augenmedikaments Eylea in höherer Dosierung auch für ein verlängertes Behandlungsintervall bei solchen Makulaödemen nachweisen, die nach einem retinalen Netzhautvenenverschluss auftreten. Eine entsprechende Phase-III-Studie, die voraussichtlich 800 Patienten einschließt, wurde jetzt gestartet, wie Bayer in Berlin mitteilte.

Zur genauen Verlängerung der Intervalle mit 8 Milligramm Wirkstoff machte Bayer keine Angaben. Mit der bisherigen Dosierung 2 Milligramm müssen Patienten alle vier Wochen eine Injektion in den Augapfel über sich ergehen lassen. Nach 36 Wochen wird sich herausstellen, ob das patientenfreundlichere Behandlungsintervall ausreichend gut und sicher ist, um eine Zulassung zu beantragen.

Bislang hat Bayer Zulassungsanträge für den Wirkstoff Aflibercept mit einer hohen Dosierung für ein doppelt so langes Behandlungsintervall für die feuchte altersbedingte Makuladegeneration und das diabetische Makulaödem beantragt.

Eylea ist mit einem Umsatz von 3,2 Milliarden Euro im Jahr 2022 das zweitwichtigste Medikament von Bayer. Das Medikament wurde zusammen mit Regeneron entwickelt. Das US-Unternehmen verbucht alle US-Gewinne für sich, während die Umsätze außerhalb der USA geteilt werden.

