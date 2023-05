Offenbach (ots) -Back to School! So lautet die Devise für die BRAND FACTORY® GmbH, die zwar nicht selbst wieder die Schulbank drückt, derzeit aber mit gleich zwei Öffentlichkeitskampagnen im übertragenen Sinne "Schule macht" - oder besser gesagt: Werbung rund um das Thema Schule.Zum einen unterstützt BRAND FACTORY® das Hessische Kultusministerium im Rahmen der Initiative "Die Zukunft braucht Dich! Werde Lehrerin oder Lehrer in Hessen" bei der Suche nach Nachwuchs-Lehrkräften für die hessischen Schulen. Hierzu hat die Offenbacher Marketing-Agentur eigens ein innovatives, auf die Zielgruppe zugeschnittenes Berufsorientierungsformat entwickelt: Mit einem im Kampagnendesign gebrandeten "Zukunftsbus" fährt das Projektteam von BRAND FACTORY® mehr als 100 hessische Schulen mit Oberstufe an. Im Gepäck hat sie dabei einen 270-Grad-Kurzfilm, den die Schüler*innen mit einer VR-Brille im Zukunftsbus erleben können. Auf moderne und innovative Weise soll so ein Perspektivwechsel eingeleitet und eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Beruf angeregt werden. Den Startschuss für den Zukunftsbus hatte Hessens Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz im März 2023 an der Martin-Niemöller-Schule in Wiesbaden gegeben; nach einer abiturbedingten Pause geht es ab dem 15.05.2023 mit der umfangreichen Schultour quer durch Hessen weiter.Zum anderen betreut BRAND FACTORY® im Auftrag des Stadtschulamts Frankfurt am Main die Informations- und Kommunikationskampagne zur Stärkung der Beruflichen Schulen Frankfurt am Main, die am 05.05.2023 auf der Berufsbildungsmesse "Einstieg" im Rahmen einer Pressekonferenz von der Frankfurter Bildungsdezernentin Sylvia Weber offiziell vorgestellt wurde. Unter dem Motto "Safe dein Weg" ist es Ziel der Kampagne, für die bewusst Jugendsprache gewählt wurde, die beruflichen Schulen als attraktives Schulmodell zu etablieren, das Schüler*innen zahlreiche Vorteile bietet. Dazu ist sie insbesondere dort unterwegs, wo sich die jugendliche Zielgruppe bevorzugt aufhält - nämlich online: mit der brandneuen Internetseite www.safedeinweg.de, auf der die 16 städtischen beruflichen Schulen gemeinsam ihre Angebote präsentieren, sowie den zugehörigen Social-Media-Präsenzen auf TikTok und Instagram."Mit den beiden Kampagnen sind wir sowohl vor als auch hinter dem Lehrerpult unterwegs und decken so quasi das gesamte Klassenzimmer ab", scherzt Joanna Cimring, Mitglied der Geschäftsleitung von BRAND FACTORY® und Etatleiterin beider Kampagnen. "Spaß beiseite: Es ist kein Geheimnis, sondern statistisch belegte Tatsache, dass bundesweit mehr als 10.000 Lehrkräfte fehlen. Dabei ist Lehrerin oder Lehrer ein echter Zukunftsberuf - und genau das möchten wir Schülerinnen und Schülern mit dem Zukunftsbus und dem VR-Erlebnis im Rahmen der Imagekampagne zeigen", so Cimring weiter. "Ähnliches gilt auch für die Imagekampagne der Beruflichen Schulen Frankfurt: Hier wollen wir darauf aufmerksam machen, dass berufliche Schulen viel mehr Möglichkeiten bieten, als den meisten bekannt ist. Anders - und in der Sprache der Kampagne - formuliert: Mit dem Besuch einer beruflichen Schule machen junge Menschen safe den ersten step auf dem Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft!"Neben der Imagekampagne zur Stärkung des Lehrer*innenberufs und der Imagekampagne für die Beruflichen Schulen Frankfurt verantwortet BRAND FACTORY® bzw. deren auf die öffentliche Hand spezialisierte Unit BRAND connect auch die hessenweite Informations- und Kommunikationskampagne zur Stärkung der Teilzeit-Ausbildung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (seit 2022) sowie die Nachwuchskampagnen "Durchstarter" der IHK Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz (seit 2018) und "VonAzuB" des Hessisches Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (seit 2020).Über BRAND FACTORY®:BRAND FACTORY® ist eine unabhängige, inhabergeführte Werbeagentur, die zu den kreativsten Agenturen Deutschlands gehört. Die Growth-Marketing-Spezialist*innen aus Offenbach bringen die Erfahrung aus über 20 Jahren Marketing-Kommunikation mit. In der jüngeren Vergangenheit hat sich BRAND FACTORY® durch die Übernahme von Digital-, Social-Media- und Influencer-Marketing-Spezialisten weiter als Full-Service-Dienstleister positioniert. 60 Expert*innen arbeiten mit voller Leidenschaft und auf das Ergebnis fokussiert für ihre Kund*innen. Ihre Methode: aus der Marktkenntnis und -analyse die richtigen Schlussfolgerungen ziehen - und damit Wachstum für die Auftraggeber*innen generieren.Weitere Informationen zu BRAND FACTORY® sowie den neuen Imagefilm der Agentur finden Sie unter: https://www.brand-factory.dePressekontakt:Joanna CimringMitglied der GeschäftsleitungBRAND FACTORY® GmbHTel.: +49 (0) 69 8700123-13cimring@brandconnect-frankfurt.deOriginal-Content von: Brand Factory GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164483/5505741