Der angehende Graphitproduzent Gratomic (WKN A2PWQP / TSXV GRAT) meldet Fortschritte von seiner Graphitmine Aukam in Namibia, wo man aktuell die Verarbeitungsanlage errichtet.Gratomic hatte bereits im vergangenen Monat ein Team von Technikern auf das Projekt geschickt, um die Arbeiten voranzutreiben. Ziel ist es zunächst, schubweise 100 Tonnen eines hochreinen Graphitkonzentrats zu verarbeiten, die an Industriepartner in den USA, Europa und Asien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...