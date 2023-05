Köln - Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Cheftrainer Steffen Baumgart verlängert. Das ursprünglich noch bis 30. Juni 2024 laufende Papier wurde um ein weiteres Jahr ausgeweitet, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.



"Wir haben immer von einem Weg gesprochen, und ich bin davon überzeugt, dass dieser noch nicht zu Ende ist", ließ sich Baumgart zitieren. Man könne gemeinsam "noch viel erreichen", fügte er hinzu. FC-Geschäftsführer Christian Keller lobte unterdessen die Gesamtentwicklung unter dem Coach. "Steffen und sein Trainerteam arbeiten mit unserer Mannschaft konsequent und systematisch entlang einer klaren Spielidee", so Keller.



Das spreche "ganz unabhängig von den erzielten sportlichen Ergebnissen für eine weitere Zusammenarbeit". "Es ist deshalb nur folgerichtig, dass wir, wie im letzten Sommer vereinbart, per Handschlag verlängert haben", so Keller. Baumgart ist seit Sommer 2021 Trainer des 1. FC Köln. In seiner ersten Saison führte er die "Geißböcke" in die Conference League.



Zuletzt konnte der FC mit dem Sieg bei Bayer Leverkusen am Freitag vorzeitig den Klassenerhalt sichern.

Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken