DJ Lanxess-CEO befürwortet unter gegebenen Umständen Industriestrompreis

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vorstandsvorsitzende des Spezialchemiekonzerns Lanxess, Matthias Zachert, hält den zurzeit in Deutschland diskutierten Industriestrompreis unter den gegebenen Umständen für angemessen. Ein Industriestrompreis sei zwar ein Eingriff in Marktmechanismen, wovon er eigentlich kein Freund sei, sagte Zachert während einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Doch für einen wettbewerbsfähigen Strompreis in einem intakten Markt brauche es ausreichend Angebot, wie es andere Staaten praktizierten, auch in Deutschlands Nachbarschaft. Da man sich hierzulande aber für ideologisch motivierte Verbote bestimmter Energiequellen entschieden habe, werde das Angebot verknappt, und Atomstrom aus Frankreich und Kohlestrom aus Polen müsse teuer importiert werden. Bis die erneuerbaren Energien hierzulande hochgefahren seien, werde zur Überbrückung ein Industriestrompreis benötigt, damit die Industrie nicht aus Deutschland abwandert und der Wohlstand erhalten bleibt.

"Daher befürworte ich den Industriestrompreis", so Zachert. Marktmechanismen wären ihm allerdings deutlich lieber.

May 10, 2023 05:25 ET (09:25 GMT)

