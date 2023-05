GCEX, ein führendes Unternehmen im Bereich digitales Prime Brokerage, hat von der dänischen Finanzaufsichtsbehörde (FSA) die Genehmigung erhalten, als Investmentgesellschaft zu agieren.

Die FSA-Lizenz ist ein wichtiger Meilenstein für GCEX und ermöglicht es dem zügig wachsenden Unternehmen, institutionellen Kunden in der EU Rolling Spot FX und CFDs anzubieten.

Michael Aagaard, Managing Director, GCEX, Dänemark, sagte: "Dies ist ein großer Schritt nach vorne für unser Unternehmen und wir glauben, dass es ein wichtiger Katalysator für das Wachstum in Europa sein wird. Makler, Fondsmanager, Hedgefonds und professionelle Händler mit Sitz in der EU verfügen nun über die beruhigende Gewissheit, dass sie mit einer glaubwürdigen Firma handeln, die in ihrer eigenen Gerichtsbarkeit reguliert ist."

Lars Holst, CEO von GCEX, fügte hinzu: "Es ist eine fantastische Nachricht, dass wir nun als eine von der dänischen FSA regulierte Investmentgesellschaft Zugang zum EU-Markt haben. Der Erhalt dieser FSA-Lizenz war mit einem äußerst strengen Verfahren verbunden, in dem wir unsere Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, das Wissen unseres Teams, eine gute Unternehmensführung und unseren starken Fokus auf den Anlegerschutz nachweisen mussten. Es öffnet uns nun die Tür zur Vermarktung an EU-Kunden und präsentiert uns eine große Möglichkeit für weiteres Wachstum."

"Von Anfang an haben wir uns für ein starkes regulatorisches Umfeld eingesetzt. Unsere breitere regulatorische Abdeckung spiegelt unser Ethos wider, einen professionellen, zuverlässigen, vertrauenswürdigen und robusten Service zur Verfügung zu stellen, um an der Spitze der Branche zu stehen."

Mit der Zentrale in London und mehreren Niederlassungen rund um den Globus, einschließlich in Kopenhagen, ermöglicht die GCEX Group Brokern, Fondsmanagern, Hedgefonds und professionellen Händlern den Zugang zu hoher Liquidität bei Devisen und CFDs. Das Unternehmen bietet seinen Kunden auch Zugang zu XplorDigital, einer Reihe von Handelslösungen.

True Global Ventures sind Investoren in GCEX.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gc.exchange oder LinkedIn

Über GCEX

GCEX wurde 2018 gegründet und ist ein bahnbrechendes reguliertes digitales Prime Brokerage mit einer erstklassigen Plattform für digitale Assets und Devisen für institutionelle und professionelle Kunden. GCEX unterhält Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Tier-1-Liquiditätsanbietern, führenden Gegenparteien und regulierten Institutionen für die Verwahrung digitaler Assets. GCEX bietet eine breite Palette von Produkten und Technologielösungen, einschließlich White Labels.

GCEX ist ein Handelsname von GC Exchange Limited, GC Exchange Fondsmæglerselskab A/S, GC Exchange A/S und GC Exchange FZE.

GC Exchange Limited, ein in England und Wales eingetragenes Unternehmen (Nr. 11382809) mit der Geschäftsadresse 75 King William Street, London, EC4N 7BE ist Anbieter von FX- und CFDs-Produkten. GC Exchange Limited ist von der Financial Conduct Authority (FRN 828730) zugelassen und wird von ihr reguliert.

Die Dienstleistungen für digitale Assets werden von GC Exchange A/S, einem in Dänemark eingetragenen Unternehmen (CVR 43088777) mit der Anschrift Amager Strandvej 390, 2770, Kastrup, zur Verfügung gestellt. GC Exchange A/S ist von der dänischen Finanzaufsichtsbehörde als Devisenbörse (FTID 45020) zugelassen und als Anbieter von virtuellen Assets (FTID 17524) gemäß der AML-Verordnung registriert.

GC Exchange Fondsmæglerselskab A/S, ist ein in Dänemark eingetragenes Unternehmen (CVR 43345052) mit Sitz in Amager Strandvej 390, 2770, Kastrup. GC Exchange Fondsmæglerselskab A/S ist von der dänischen Finanzaufsichtsbehörde als Investmentgesellschaft zum Angebot von FX- und CFDs-Produkten zugelassen.

GC Exchange FZE ist als Free Zone Establishment mit beschränkter Haftung unter der Dubai World Trade Center Authority mit der Registrierungsnummer 1896 eingetragen. GC Exchange FZE hat von der Aufsichtsbehörde für virtuelle Assets in Dubai eine Lizenz als Anbieter von virtuellen Assets für die MVP-Phase erhalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gc.exchange oder LinkedIn

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Medienkontakt

Vanessa Green

vanessa@wigwampr.com Tel +44 (0)771 333 2303