SmartStream Technologies, der Anbieter von Lösungen für das Transaction Lifecycle Management (TLM) im Finanzbereich, gibt heute die Fortsetzung seiner Partnerschaft mit Acadia, dem Anbieter von Automatisierungsservices für Margen, bekannt. Dies ermöglicht eine höhere Effizienz bei der Verarbeitung und Berechnung von Substitutionsbewegungen für TLM Collateral Management-Kunden und deren verbundene Vertragspartner.

Die TLM Collateral Management-Lösung von SmartStream wird mit dem Substitutions Workflow von Acadia kombiniert, der über das Produkt Margin Manager verfügbar ist. Das Modul wird in den Workflow integriert, um die wechselseitige Kommunikation und die Koordination von Substitutionen zwischen Parteien zu automatisieren. Dies ermöglicht es den Benutzern, die Details der Substitution während des gesamten Workflow-Lebenszyklus in einem standardisierten Nachrichtenformat zu verwalten. Für Kunden, die ihre Sicherheiten optimieren und oft mit einem Kompromiss zwischen der Optimierung ihrer Sicherheiten zur Senkung der Finanzierungskosten und der manuellen operativen Arbeit zur Verwaltung von Substitutionen konfrontiert sind, ist dies von unschätzbarem Wert. Das neue Modul bietet eine auf Ausnahmen basierende Verarbeitung und fördert STP für die Ersetzung von Sicherheiten.

Will Thomey, Co-Head Business Development, Acadia, erklärt: "Es ist uns eine große Freude, unsere Zusammenarbeit mit SmartStream fortzusetzen. In den letzten zwei Jahren haben wir Fortschritte gemacht, indem wir die Art und Weise, wie unsere Kunden ihre Sicherheiten verwalten, verändert haben. Indem wir unseren Kunden bei der Optimierung ihrer Sicherheiten und der besseren Verwaltung von Substitutionen unterstützen, können sie Transparenz und Kontrolle über ihre Risikopositionen und Kosten gewinnen. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir unseren Kunden helfen können, indem wir weiterhin in den Sicherheiten- oder Margen-Workflow investieren und gleichzeitig ihre geschäftlichen Effizienzziele erfüllen."

Jason Ang, Program Manager, TLM Collateral Management, SmartStream, erklärt: "Wir schätzen unsere ausgezeichnete Beziehung zu Acadia. Gemeinsam haben wir unseren Kunden im Bereich der Sicherheitenverwaltung Vorteile verschafft. In Anbetracht des derzeitigen Optimierungsdrucks auf dem Markt sehen wir, dass die Zahl der Anträge auf Substitution zunehmen wird. Diese Anträge sind traditionell ein zeitaufwändiger Prozess, aber wir haben mit Acadia zusammengearbeitet, um eine automatisierte Lösung anzubieten, die unseren Kunden hilft, Zeit zu sparen, manuelle Arbeit zu reduzieren und den Prozess zu automatisieren. TLM Collateral Management in Verbindung mit Acadias Margin Manager bietet die Integration mit einer leistungsstarken Lösung für das Sicherheitenmanagement und ein benutzerfreundliches Dashboard, das ein schnelles Ausnahmemanagement mit einem vollständigen Prüfpfad mit Endabrechnungen ermöglicht. Wir sind bestrebt, den Service für unsere Kunden ständig zu verbessern, und dies ist eine großartige Ergänzung zu unserer bestehenden Lösung."

Ang fährt fort: "Darüber hinaus bestätigt diese Zusammenarbeit mit Acadia und mehreren Tier-1-Finanzinstituten die Notwendigkeit für unsere Branchenpartner, den Abwicklungszyklus zu verkürzen, um die Bemühungen der Branche wie T+1 und CSDR-Initiativen zu unterstützen dies wird immer wichtiger, je näher die Fristen rücken."

Ende

