London (ots/PRNewswire) -"The World's 50 Best Restaurants" enthüllt den Gewinner des diesjährigen Icon Award: Andoni Luis Aduriz, der Küchenchef des Restaurants Mugaritz in San Sebastián, Spanien. Mit dem Icon Award werden Personen geehrt, die einen herausragenden Beitrag in der Welt der Gastronomie leisten, der internationale Anerkennung verdient, und die ihre Plattform nutzen, um in der Branche Bewusstsein zu fördern und positive Veränderungen anzustoßen.Aduriz setzt seinen Schwerpunkt nicht nur auf die kulinarische Evolution, sondern auf einen kreativen, innovativen und bereichsübergreifenden Ansatz in der Gastronomie. Aduriz begann seinen Weg mit einem Nebenjob in einer Pizzeria und arbeitete dann 1993 in Spaniens renommiertem El Bulli, bevor er 1998 im Alleingang das Mugaritz eröffnete. Seit 2005 wird das Restaurant jedes Jahr in der Liste von "The World's 50 Best Restaurants" aufgeführt.Aduriz wird mit dem diesjährigen Icon Award für seinen unermüdlichen Einsatz für eine sozial und ökologisch engagierte Gastronomie ausgezeichnet. Er war auch furchtlos, als es darum ging, althergebrachte kulinarische Sitten in Frage zu stellen, indem er die Dogmen der Branche zugunsten der Erforschung und des Experimentierens mit Lebensmitteln umging und sogar in Frage stellte, ob Gerichte überhaupt "lecker" sein müssen, um wertvoll zu sein.William Drew, Director of Content für The World's 50 Best Restaurants, sagt: "Seit 25 Jahren verschiebt Andoni im Mugaritz die Grenzen der kreativen Gastronomie und präsentiert immer wieder ein Menü, das manchmal dunkel, aufregend und unerwartet, aber immer auf exquisite Weise innovativ ist. Er ist auch einer der einflussreichsten und beliebtesten Köche des 21. Jahrhunderts. Es ist eine Ehre, ihn zum Empfänger des diesjährigen Icon Award zu ernennen."Aduriz sagt: "Mit einem derart ehrfurchtgebietenden Begriff wie 'Ikone' gewürdigt zu werden, ist gleichermaßen überwältigend und überraschend, aber es kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das, was tief im Inneren belohnt wird, ein Bahnverlauf ist - im steten Bemühen, neue Wege zu eröffnen. Ich denke, dieser Preis gehört all den Menschen, die davon träumen, dass die Welt verändert werden kann, die sich von einem Meer von Zweifeln umgeben finden und die Anregungen von Menschen brauchen, die sich ebenfalls auf einen anderen Weg gewagt haben, ohne zu wissen, ob dieser Weg erfolgreich verlaufen wird. Ich bin unendlich dankbar, nicht nur für mich und mein Team, sondern auch für die Botschaft, die wir an die jüngeren Generationen senden."Medienzentrum: https://mediacentre.theworlds50best.com (https://urldefense.com/v3/__https:/mediacentre.theworlds50best.com/__;!!DlCMXiNAtWOc!1GyujuoSYdzmO3HxgFL0QBh646VUXySJId1i56gchmluV0hwauJ2Sb5-DWmDu8E2mQt26T2-T_zqLQHDVIfuVpxB$)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2070797/50_Best.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2066070/World_50_Best_Rest_2023_Logo.jpg (https://urldefense.com/v3/__https:/mma.prnewswire.com/media/2066070/World_50_Best_Rest_2023_Logo.jpg__;!!DlCMXiNAtWOc!1GyujuoSYdzmO3HxgFL0QBh646VUXySJId1i56gchmluV0hwauJ2Sb5-DWmDu8E2mQt26T2-T_zqLQHDVDAGwjwb$)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/andoni-luis-aduriz-wird-von-den-50-the-worlds-best-restaurants-zum-gewinner-des-icon-award-2023-ernannt-301817411.htmlPressekontakt:50best@finnpartners.comOriginal-Content von: 50 Best, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139111/5505825