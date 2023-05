Einrichtung einer Präsenz in Südafrika und Marokko, um die kurzfristige Nachfrage von Kunden nach größerer Diversifizierung der Offshore- und Nearshore-Lieferkapazitäten zu erfüllen

Auf lange Sicht wird zusätzliches Wachstum in der Region zur weiteren Diversifizierung der globalen Bereitstellungskapazitäten in den Bereichen digitales Kundenerlebnis, Vertrauen und Sicherheit sowie KI-Dienste erwartet

TELUS International (NYSE und TSX: TIXT), ein führendes innovatives Unternehmen im Bereich digitale Kundenerlebnisse, das Lösungen der nächsten Generation, einschließlich künstliche Intelligenz (KI) und Content-Moderation, für globale und disruptive Marken konzipiert, entwickelt und bereitstellt, gab heute bekannt, dass es Niederlassungen in Südafrika und Marokko eingerichtet hat. Damit ist TELUS International jetzt in 32 Ländern auf fünf Kontinenten weltweit tätig.

"Die Expansion von TELUS International nach Afrika ist ein weiterer Schritt in der Wachstumsstrategie unseres Unternehmens. Unser robustes und flexibles globales Liefermodell wird so gestärkt, um noch vielfältigere, auf den Kunden zugeschnittene und qualitativ hochwertige Unterstützung aus wichtigen Outsourcing-Destinationen zu bieten. Dank unserer Präsenz auf dem Kontinent in Marokko und Südafrika ist unser Team in der Lage, die kurzfristige Kundennachfrage zu befriedigen und gleichzeitig eine solide Grundlage für weiteres Wachstum zu schaffen", so Jeff Puritt, President und CEO von TELUS International.

"Unsere soziale Unternehmenskultur und differenzierten, digitalen Komplettlösungen werden zur Attraktivität von TELUS International als hervorragender Arbeitgeber in der Region und als hochwertiger Partner für globale Marken beitragen. Langfristig wollen wir unsere Tätigkeit in den kommenden Jahren stärker ausbauen und unsere Präsenz im Laufe der Zeit umsichtig erweitern. Wir sind zuversichtlich, dass unsere 18-jährige Erfahrung in erfolgreicher globaler Expansion uns in dieser Hinsicht gute Dienste leisten wird und unseren Stakeholdern bedeutsame Möglichkeiten in den Bereichen digitales Kundenerlebnis, Vertrauen und Sicherheit sowie KI-Dienste eröffnet", so Puritt weiter.

Hochqualifizierte, mehrsprachige Talentpools und eine Infrastruktur von Weltklasse

Südafrika und Marokko sind schnell wachsende Zentren für Unternehmensdienstleistungen und bekannt für ihre Talentpools junger, gut ausgebildeter und hochqualifizierter Digital Natives, die jedes Jahr neu auf den Arbeitsmarkt drängen. Dank der Verfügbarkeit von Mitarbeitern, die mehrere Sprachen fließend sprechen, darunter Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch und Italienisch, sowie des breiten Spektrums an Kulturen und Ethnien in diesen Ländern kann TELUS International dort sein hoch engagiertes und vielfältiges globales Team weiter verstärken. Hinzu kommt, dass Südafrika und Marokko für die Kunden des Unternehmens in ganz Europa und Nordamerika strategisch günstig gelegen sind und beide Länder über eine erstklassige Infrastruktur mit starken Breitbandnetzen und Volkswirtschaften zur Unterstützung künftigen Wachstums verfügen.

Das unerschütterliche Bekenntnis von TELUS International, sowohl in seine Teammitglieder als auch in die Regionen, in denen es tätig ist, zu investieren, gilt auch für seine Aktivitäten in Afrika. Unsere neuen Teammitglieder erhalten nicht nur eine Vielzahl von Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie Karrierechancen, sondern unser Unternehmen arbeitet auch mit den Verantwortlichen in den Gemeinden, gemeinnützigen Organisationen und Wohlfahrtsverbänden zusammen, um lokale Freiwilligeninitiativen und Beschäftigungsprogramme zu unterstützen", so Puritt abschließend.

Globale und disruptive Marken, die ihr digitales Kundenerlebnis verbessern möchten, können sich mit unserem Expertenteam in Verbindung setzen, um mehr darüber zu erfahren, wie wir unsere End-to-End-Lösungen für alle Wachstumsphasen anpassen können. Die über 75.000 Mitarbeiter von TELUS International stellen integrierte digitale Kundenerlebnisse, führende digitale IT-Lösungen sowie Vertrauens-, Sicherheits- und KI-Dienste in über 50 Sprachen für Kundenerlebnisse und über 500 Sprachen und Dialekten für Datenkommentare von unseren Standorten in Südafrika und Marokko und darüber hinaus bereit.

Über TELUS International

TELUS International (NYSE und TSX: TIXT) widmet sich der Planung, Produktion und Bereitstellung digitaler Lösungen der nächsten Generation, um das Kundenerlebnis (CX) für globale und disruptive Marken zu verbessern. Das Portfolio an Dienstleistungen des Unternehmens unterstützt den gesamten Lebenszyklus der digitalen Transformation seiner Kunden und helfen ihnen, digitale Technologien der nächsten Generation schneller einzuführen, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die integrierten Lösungen von TELUS International umfassen digitale Strategie, Innovation, Beratung und Design, IT-Lebenszyklus einschließlich verwalteter Lösungen, intelligente Automatisierung und KI-gestützte End-to-End-Datenlösungen, darunter Computervision-Funktionen sowie Omnichannel-CX- und Vertrauens- und Sicherheitslösungen wie Content-Moderation. TELUS International begleitet alle Phasen des Unternehmenswachstums und kooperiert mit Marken in strategischen Branchen wie Technologie und Spiele, Kommunikation und Medien, E-Commerce und Fintech, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen und andere.

Die einzigartige soziale Unternehmenskultur von TELUS International fördert Vielfalt und Integration durch Richtlinien, Ressourcengruppen und Workshops für Teammitglieder sowie Einstellungspraktiken zur Gewährleistung der Chancengleichheit in allen Regionen, in denen sie tätig ist. Seit 2007 hat das Unternehmen das Leben von weltweit mehr als 1,2 Millionen Menschen positiv verändert, indem es durch große ehrenamtliche Events und Wohltätigkeitsaktionen die Gemeinschaften gestärkt und Benachteiligten geholfen hat. Fünf TELUS International Community Boards haben gemeinnützigen Organisationen seit 2011 rund 5,2 Millionen US-Dollar an Spenden zur Verfügung gestellt. Nähere Informationen unter telusinternational.com.

