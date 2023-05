Köln (ots) -Die ehemalige Schaltzentrale von Hans Gerling wird zu einem lebendigen Campus. Nach drei Jahren hat Quantum die aufwendige Revitalisierung eines weiteren Teils des Gerling Quartiers abgeschlossen und die IU Internationale Hochschule als Mieter vorgestellt. Diese eröffnet im Gebäudeteil "Globale" ihren neuen Kölner Hauptstandort für mehr als 2.000 Studierende.Wer am Kölner Campus der IU, Deutschlands größter Hochschule, studiert geht ab sofort in einem der größten Baudenkmäler der Nachkriegszeit der Bundesrepublik ein und aus.Nach drei Jahren hat Quantum die Revitalisierung des denkmalgeschützten Herzstücks des Gerling Quartiers abgeschlossen und die IU Internationale Hochschule als langfristigen Alleinmieter der "Globalen" am Hildeboldplatz vorgestellt. Der neue Kölner Hauptstandort der Hochschule umfasst rund 3.600 m² Mietfläche mit einer Kapazität von rund 700 Studierenden gleichzeitig.Aufwendige Revitalisierung: Gerlings Schaltzentrale wird zum CampusDas Bürogebäude aus den 50er-Jahren wurde in einen modernen, zukunftsfähigen Hochschul-Standort mit ganz besonderer Geschichte verwandelt. Im Rahmen der Revitalisierung wurde das zu großen Teilen denkmalgeschützte Ensemble behutsam weiterentwickelt. Dabei wurden insbesondere die historischen Einbauten und Bauteile im Inneren mit der modernen Nutzung der IU verknüpft."Das altehrwürdige Büro von Hans Gerling ist zukünftig ein Seminarraum mit besonderer Geschichte. Denn die hohen Decken, die großen Fenster und auch die historischen Wandbekleidungen nebst Beleuchtung wurden im Sinne des Erschaffers erhalten. Ein weiteres Highlight: Der "Venezianische Saal" mit seiner berühmten Bar, an der Hans Gerling Gäste aus der ganzen Welt empfing, wird zukünftig zu einem großen Kommunikations- und Veranstaltungsbereich", sagt Stephan Pientka, Quantum-Projektleiter für die Revitalisierung.Weiterhin wurden große Teile des 2. und 3. Obergeschosses vollständig entkernt, um dort neue und moderne Seminarräume zu bauen. Für den Studienbetrieb wurde das Ensemble barrierefrei ausgebaut und zugänglich gemacht.Durch den nahezu vollständigen Erhalt der vorhandenen Bausubstanz war die Revitalisierung besonders ressourcenschonend. Eine moderne Wärmerückgewinnungsanlage optimiert ferner den Bedarf an Heizenergie und um weitere Energie zu sparen, wurde der historische Bau umfassend mit LED-Beleuchtung ausgestattet.Die Entwürfe und Planungen für die Revitalisierung stammen von Schutte Schwarz Architekten, für die Projektsteuerung war Trapp Architekten verantwortlich. Quantum hatte die "Globale" im Gerling Quartier 2018 für einen institutionellen Investor erworben und in den vergangenen Jahren für die IU als zukünftigen Mieter umfassend revitalisiert.Hochschule öffnet ab sofort ihre Pforten im Gerling QuartierAb sofort öffnet die IU Internationale Hochschule ihre neuen traditionsreichen Pforten im Gerling Quartier und ermöglicht neben den Studieninhalten auch interessante Einblicke in die Architektur des Versicherungsimperiums. Ende April hat der Studienbetrieb begonnen. Etwa 2.000 Menschen, die in insgesamt über 25 Studiengängen in verschiedenen Studienformaten immatrikuliert sind, studieren zukünftig am neuen Kölner Standort.Der Campus-Betrieb beherbergt neben dem dualen Studium auch das flexible Studienmodell myStudium, bei dem Studierende individuell zwischen Online- und Präsenzveranstaltungen wählen können. Zudem bietet das Gerling Quartier rund 40 Verwaltungs- und Vertriebsangestellten sowie rund 100 Professor:innen, Dozierenden und Tutor:innen eine außergewöhnliche neue Wirkungsstätte mit eindrucksvoller Geschichte. Der Campus der IU Internationalen Hochschule in Köln-Bayenthal bleibt weiterhin bestehen."Auch für uns und unsere Studierenden war der Einzug an den neuen Kölner Hauptstandort ein ganz besonderer Moment. Die wunderschöne, historische Kulisse bietet einen einzigartigen Campus-Flair und bettet Tradition in eine moderne Lernumgebung ein. Unsere Studierenden schätzen zudem die hervorragende ÖPNV-Anbindung sowie die gute Infrastruktur im Herzen des Friesenviertels", sagt Andrea Bender, Standortleiterin IU Duales Studium Köln.Maximale Flexibilität und eine Vielzahl von StudiengängenDas duale Studium bietet den Studierenden mit einer Kombination aus wöchentlich drei Praxistagen im Unternehmen und zwei Studientagen an der Hochschule eine optimale Möglichkeit, Theorie und Praxis zu verbinden. Und auch für die Arbeitgebenden ist die Zusammenarbeit ein Erfolgsmodell: Zwei von drei Studierenden werden nach dem Abschluss von ihren Praxisunternehmen übernommen.Maximale Flexibilität bietet darüber hinaus das innovative Studienmodell myStudium. Ob am Campus oder virtuell - IU-Studierende haben jedes Semester aufs Neue die Wahl, wie und wo sie studieren möchten, je nachdem wie es gerade am besten in ihren Alltag passt. So können sie beispielsweise nebenbei jobben, ein Praktikum absolvieren oder auf Weltreise gehen - und ihr Studium an der IU individuell anpassen.Der Einstieg in beide Studienmodelle ist jeweils quartalsweise möglich. Bei mehr als 25 Studiengängen aus den folgenden Bereichen ist für jeden etwas dabei:- Pädagogik & Psychologie- Gesundheit & Soziales- Wirtschaft & Management- Architektur & Bau- Marketing & Kommunikation- Design & Medien- IT & Technik- PersonalIm Oktober wird das Angebot im Studienformat myStudium um die folgenden Studiengänge erweitert:- Modemanagement- Sportmanagement- Game DesignDer Kölner Campus im Gerling Quartier:- Über 2.000 Studierende- Mehr als 25 Studiengänge- 18 Professor:innen und rund 90 freie Lehrende- 23 Hörsäle auf knapp 3.600 m²Über die IU Internationale HochschuleMit über 100.000 Studierenden ist die IU Internationale Hochschule (IU) die größte Hochschule in Deutschland. Die private, staatlich anerkannte Bildungseinrichtung mit Hauptsitz in Erfurt versammelt unter ihrem Dach mehr als 250 Studienprogramme im Bachelor- und Masterbereich, die in deutscher oder englischer Sprache angeboten werden.Studierende können zwischen dualem Studium, Fernstudium und myStudium, das Online- und Präsenzveranstaltungen kombiniert, wählen und mithilfe einer digital gestützten Lernumgebung ihr Studium selbstbestimmt gestalten. Zudem ermöglicht die IU Weiterbildungen und fördert die Idee des lebenslangen Lernens. Ziel der Hochschule ist es, möglichst vielen Menschen weltweit Zugang zu personalisierter Bildung zu verschaffen.Im Jahr 2000 hat die IU ihren Betrieb aufgenommen, inzwischen ist sie in mehr als 30 deutschen Städten vertreten. Sie kooperiert mit über 15.000 Unternehmen und unterstützt sie aktiv bei der Entwicklung ihrer Mitarbeitenden. Zu den Partnern gehören unter anderem Motel One, VW Financial Services und die Deutsche Bahn. Weitere Informationen unter: www.iu.deÜber QuantumDie unabhängige Quantum Immobilien AG steht seit der Gründung im Jahr 1999 für zukunftsweisende Projektentwicklung, attraktive institutionelle Anlageprodukte und ganzheitliches Management von Immobilieninvestments. Im Fokus der Aktivitäten stehen deutsche Metropolregionen.Im Geschäftsbereich Projektentwicklung werden sowohl eigene Projekte als auch Joint Ventures im Rahmen unternehmerischer Beteiligungen realisiert - so entstanden bisher 80 Immobilien mit einer Fläche von über 1.800.000 m². Das Transaktionsvolumen beträgt rund 5,0 Mrd. EUR.Im Fondsgeschäft bietet Quantum über die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren an, etwa Immobilien-Spezialfonds oder alternative Investmentprodukte. Die Assets under Management belaufen sich auf ca. 11,3 Mrd. EUR. 