Die Heizölpreise sind regional uneinheitlich in den Tag gestartet. In Österreich und der Schweiz pendeln sie entsprechend der Börsenvorgaben um das Vortagsniveau, in Deutschland steigen sie aufgrund der hohen Inlandsnachfrage nochmals leicht, um durchschnittlich 0,5 Cent je Liter an. Der Ölmarkt kann sich nicht von seinen Rezessionsängsten lösen und wartet auf die Inflationsdaten aus den USA am Nachmittag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...