Hamburg (ots) -Am 9. und 10. Mai kommt die Digital- und Marketingszene zum 11. Mal in Folge beim OMR Festival in Hamburg zusammen - und Tabakerhitzer glo ist erstmalig mit dabei. Die Partnerschaft verbindet Entertainment und Aufklärung in einem Umfeld, in dem Trends nicht nur gelebt, sondern geboren werden. Ganz nach dem Credo der Marke gloyourway.glo bringt das Format Reel Talk erstmalig Live auf die Bühne. Im Talk mit Bonnie Strange sprach Musikerin Leony ("Remedy", "Somewhere in Between") über kreative Entstehungsprozesse und digitales Eigenmarketing, neue Projekte und wie sie gloyourway für sich interpretiert.Am Mittwoch folgt Art Aficionada und Bestseller Autorin Pati Valpati ("Schlechtes Vorbild, gute Vibes") als Talk Gast.Den krönenden Abschluss des ersten OMR Messetags bildete das Line-up der glo-eigenen Aftershow Party - auf der Standbühne performten Größen wie Lary, Leony, Vize, Claptone und Eskei83.glo @ OMR, Halle A1, Stand D10.gloyourwayomrXgloÜber Reel Talk by glo2022 hat glo Deutschlands erste Instagram Talk Show im Reel Format ins Leben gerufen: "Reel Talk by glo". Innerhalb des Formats auf @glo.germany tauschen sich prominente Persönlichkeiten aus der digitalen Szene zu Themen aus den Bereichen Kunst & Design, Mode und Musik aus. Gastgeberin und Moderatorin Bonnie Strange spricht mit ihren Gästen über große und kleine Herausforderungen, Erfolge und wie sie es schafft, sich selbst treu zu bleiben und ihren eigenen Weg zu gehen - 100% echt; 100% reel.Über gloglo steht für innovatives Design, echten Tabakgenuss, neue Technologie und einzigartige Personalisierungsmöglichkeiten. All diese Aspekte des Produkts verbinden sich mit unerwarteten Themen, die in diesem Jahr ein großer Teil der glo Marke sind - Musik, Art/Design und Fashion! glo ist seit Juni 2020 auf dem deutschen Markt im Portfolio von BAT Germany verfügbar.Mehr unter: discoverglo.comÜber OMROMR ist die führende Plattform für die digitale Wirtschaftswelt und umfasst Inhalte, Events und Technologien. Das OMR Festival ist die größte Zusammenkunft von Führungskräften aus Digitalwirtschaft, Medien und Marketing in Europa. Täglich erscheinen unter omr.com und in zahlreichen Newslettern und Podcasts Inhalte zu diesen Themengebieten. Die OMR-Tochterfirma Podstars produziert und vermarktet über hundert Podcast-Formate. Daneben bietet OMR im Bereich Education unterschiedlichste Weiterbildungsangebote, betreibt das Jobportal OMR Jobs & HR sowie die Software-Vergleichsplattform OMR Reviews. OMR Reviews ist mit über 40.000 unabhängigen Software-Bewertungen zu über 3.600 Tools die größte deutsche Software-Vergleichsplattform. Aktuell beschäftigt OMR über die ramp106 GmbH rund 400 Mitarbeiter*innen in Hamburg. Weitere Informationen unter www.omr.com.Fotos zur freien Verfügung finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1heJyPFNcwyCH7i0elHvpxOnqKrjcxFdV?usp=sharing).Pressekontakt und Rückfragen:gloJana DeiningerMail: jana_deininger@bat.comIm Auftrag von gloBrand Pier GmbHSusie von den StemmenTel.: +49 40 808 114 280Mobil: +49 160 92374777Mail: susie.vondenstemmen@brand-pier.comOriginal-Content von: Brand Pier GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106386/5505856