Stuttgart (ots) -Insgesamt 66 Teams starten am Freitag, den 12. Mai 2023 in Walldorf auf dem SAP Campus zur 7. NEW MOBILITY RALLYE. Im Zentrum der Fahrt stehen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben - also reine Stromer, Hybridmodelle und Brennstoffzellenautos. Erneute sollen sie unter Beweis stellen, wie zukunfts- und leistungsfähig ihre Technologien in Aktion sind.Auf die Teilnehmer wartet eine Distanz von insgesamt 165 Kilometer über badische Straßen mit zahlreichen Steigungen und Gefällen. Nicht nur gefühlvolles Fahren, sondern auch Geschick und Präzision sind bei der Tour mit alternativen Antrieben gefragt. Das stellt nicht nur die ehemaligen Le-Mans-Sieger Timo Bernhard (Porsche) und Joachim Winkelhock (Opel), die zweifache Damen-Rallyeweltmeisterin Isolde Holderied (Toyota) und Nachwuchsrennfahrer Finn Gehrsitz (ADAC Stiftung Sport) vor besondere Herausforderungen, sondern beispielsweise auch Schauspieler und Musiker August Zirner ("Homo Faber", Peugeot).Am Start der vom Medienhaus Motor Presse Stuttgart veranstalteten Rallye sind Autos von insgesamt 22 Marken. Eine solche Fülle von Herstellern waren in der Tradition dieser Fahrt für Autos mit alternativen Antrieben nie zuvor vertreten.event.motorpresse.de/mobility-rallye/