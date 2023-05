ODESSA (dpa-AFX) - In der südukrainischen Hafenstadt Odessa haben die Polizei und der Geheimdienst SBU die Redaktionsräume der oppositionsnahen Internetseite Dumskaya.net durchsucht. "Das ist der nächste Versuch der (Präsidentenpartei) "Diener des Volkes", jegliche Kritik an die eigene Adresse zu unterbinden", hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung von Dumskaya.net. Die Journalisten vermuten einen Zusammenhang der Razzia mit ihren jüngsten Berichten zu Korruption in der Verwaltung des Gebiets Odessa und im Gebietsrat.

Die Redaktionsarbeit sei durch die Polizeimaßnahme für mehrere Stunden behindert worden. Offizielle Erklärungen von Polizei und SBU lagen zunächst nicht vor. Die in Odessa einflussreiche Nachrichtenseite Dumskaya.net gehört einem Abgeordneten der prowestlichen Partei "Europäische Solidarität" von Ex-Präsident Petro Poroschenko.