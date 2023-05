Mainz (ots) -Die Flüchtlingskrise ist längst da - die Bundesländer rufen um Hilfe, der Bund zeigt sich hart. Das Kanzleramt legt statt Geld ein eigenes Strategiepapier vor. Abschiebung, Grenzkontrollen und Schnellverfahren an den Grenzen der EU. Ein Kursschwenk, der nicht nur den Grünen wehtut. Die Ampelkoalition hat damit ihr nächstes Streitthema. "Ampel im Asyl-Streit - mehr Geld, weniger Flüchtlinge?" ist das Thema bei "maybrit illner" am Donnerstag, 11. Mai 2023, 22.15 Uhr im ZDF.Lassen sich allein mit Geld die Probleme rund um Migration und Integration lösen? Wird am Ende ausgerechnet die selbst ernannte "Fortschrittskoalition" für mehr Abschiebung und Abschottung sorgen? Wie wahrscheinlich ist es, in Europa endlich eine einheitliche Regelung zu bekommen? Wird es neue Abkommen geben - mit der Türkei und anderen Staaten?Zu Gast bei Maybrit Illner sind der Grünen-Parteichef Omid Nouripour, SPD-Ministerpräsident Stephan Weil, der CSU-Europapolitiker Manfred Weber, die Fluchtforscherin Prof. Birgit Glorius von der TU Chemnitz sowie Heiko Teggatz, stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, und die "Zeit"-Journalistin Mariam Lau.Diese Sendung wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedes@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie "maybrit illner" in der ZDFmediathek. (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5505907