DJ Gaswirtschaft entwirft Transformationspfad zu Klimaneutralität

BERLIN (Dow Jones)--Die Verbände der Energiewirtschaft BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches und Zukunft Gas haben einen "Transformationspfad hin zur Klimaneutralität" präsentiert. Dieser sei in den vergangenen Monaten in einem intensiven Prozess mit ihren Mitgliedsunternehmen und externen Stakeholdern entworfen worden. Mit Blick auf ein klimaneutrales Energiesystem der Zukunft entwickle sich die Gasbranche weiter in Richtung Wasserstoffwirtschaft. Die deutsche Gaswirtschaft stehe uneingeschränkt hinter den nationalen und europäischen Klimaschutzzielen und werde ihren Beitrag zur Zielerreichung leisten. Für die Unternehmen der Gaswirtschaft bedeute das, die Erzeugung, den Import, den Transport, die Speicherung, die Verteilung und den Vertrieb neuer Gase nachhaltig und zukunftssicher auszugestalten.

"Neue Gase, also erneuerbare und dekarbonisierte Gase, wie Biogas, Wasserstoff und seine Derivate, werden uns auf dem Weg zur Klimaneutralität helfen und die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten verringern", sagte BDEW-Hauptgeschäftsführungsmitglied Kirsten Westphal. "Speicherfähige neue Gase und erneuerbare Stromerzeugung bilden in der klimaneutralen Energiewirtschaft der Zukunft gemeinsam ein resilientes Energiesystem." Dazu gehörten die Vorhaltung alternativer Lösungen, rasche Reaktions- und Regenerationsfähigkeit im Belastungsfall und ausreichend bemessene Infrastruktur.

DVGW-Vorstandschef Gerald Linke betonte, ein wesentlicher Faktor für einen erfolgreichen Transformationsprozess sei die Gasnetzinfrastruktur. "Die Kernaufgabe der nächsten Jahre wird die Umstellung von bestehenden Infrastrukturen auf neue Versorgungsaufgaben sein. Der Ausgangspunkt für die zukünftigen Netze und Speicher für neue Gase ist die Gasinfrastruktur." Das heute rund eine halbe Million Kilometer lange Leitungsnetz sei bereit, Gase hin zu den Anwendungen in Industrie und Wärme zu transportieren. Die stahlbasierte Gasleitungsinfrastruktur könne "zu 100 Prozent Wasserstoff aufnehmen". Untersuchungen zeigten, dass die neuen Gase in ausreichenden Mengen und zu tragbaren Kosten verfügbar sein könnten, wenn politische Weichen entsprechend gestellt würden.

May 10, 2023 07:24 ET (11:24 GMT)

