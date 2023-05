DJ Bayer nutzt Peptide von Bicycle Therapeutics für Krebstherapien

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer geht auf dem Gebiet der Onkologie eine Kooperation mit dem britischen Biopharmaunternehmen Bicycle Therapeutics ein, das an vollsynthetischen, kurzen Peptiden - sogenannten Bicycles - forscht. Der deutsche DAX-Konzern will diese für die Entwicklung neuer Radiopharmazeutika nutzen, wie er in Berlin mitteilte.

Die Vereinbarung sieht zunächst eine Vorauszahlung von 45 Millionen US-Dollar vor. Je nach Erfolg bei Entwicklung und Kommerzialisierung winken Bicycle Therapeutics weitere Meilensteinzahlungen von bis zu 1,7 Milliarden Dollar sowie Lizenzgebühren auf vermarktete Medikamente, die sich bis zu einem zweistelligen Millionenbetrag summieren können.

Die Kooperationsvereinbarung wurde für mehrere Krebs-Zielmoleküle geschlossen, die Bayer jedoch nicht im Einzelnen nennt. Bicycle wird seine firmeneigene Phagen-Plattform zur Entdeckung und Entwicklung der Peptide einsetzen, während Bayer alle weiteren präklinischen und klinischen Entwicklungen übernimmt und finanziert.

