Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4283/ , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/58 geht es um 3x Rosinger Group: 1x Rosgix, 1x VAS und 1x die neue RWT Hornegger & Thor GmbH, die 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet wurde, der Motorsportspezialist geht im Q4 mit der Rosinger Group in den Vienna MTF. https://r-w-t.com - Sabine Karner ist Financial Plannerin, Gewerbliche Vermögensberaterin und Versicherungsmaklerin. Seit 2003 in der Finanzbranche (Quereinsteigerin) tätig, gründete sie 2017 mit ihrem Partner Janusz Klug K&K Financial Consulting. Kennengelernt haben wir uns vor kurzem am Börsentag in Wien und jetzt ...

