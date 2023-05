Erstmalig seit dem Börsengang wird MHP am 17.05. einen konsolidierten Jahresabschluss vorlegen. Zudem wird das Unternehmen auf Entwicklungen in Q4 22 und ausgewählte KPI des Q1 23 eingehen. Vor diesem Hintergrund lädt die MHP Hotel AG am 17.05.23 um 11:00 Uhr zu einem Earnings Call mit Dr. Jörg Frehse, CEO, und Ralf Selke, CFO, ein. Im Anschluss an eine Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-05-17-11-00/CDZ0-GR zur Verfügung gestellt.





