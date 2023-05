London (ots/PRNewswire) -nShift wird als Notable Vendor im Bericht aufgeführt Für den europäischen TMS-Markt wird eine Fünfjahreswachstumsrate (CAGR) von 5,3% erwartet, wobei die Ausgaben bis 2026 auf 485 Mio. USD ansteigen dürften.Gartner®, ein Unternehmen, das Führungskräften und ihren Teams umsetzbare, objektive Erkenntnisse liefert, hat nShift in seinem Bericht "Europe Context: 'Magic Quadrant for Transportation Management Systems (TMS)' aufgeführt (Berichtsnr. G00779907).Magic Quadrant-Berichte sind das Ergebnis strenger, faktenbasierter Nachforschungen in bestimmten Märkten und bieten einen umfassenden Überblick über die relative Position der Anbieter in Märkten mit hohem Wachstum und ausgeprägter Anbieterdifferenzierung.nShift ist eine End-to-End-Cloud-Plattform, die den gesamten Delivery Management-Prozess automatisiert und optimiert - von den Zustelloptionen der E-Commerce-Shops und der Buchung von Spediteuren bis hin zum Tracking der Zustellung und den Erfahrungen nach dem Kauf, einschließlich des Retourenmanagements. Vom Lager bis zur Lieferadresse bietet nShift Online-Händlern die volle Kontrolle über das Delivery Management und stellt detaillierte Versanddaten zur Leistungssteigerung bereit.nShift ermöglicht seinen 90 000 Kunden die Zustellung von fast einer Milliarde Sendungen pro Jahr in mehr als 190 Länder und bietet Zugang zur weltweit größten Speditionsbibliothek.Die wichtigsten Erkenntnisse von Gartner®Den Nachforschungen zufolge ist die Region Europa nach Nordamerika weiterhin der zweitgrößte Markt für TMS-Software mit einem Anteil von rund 23,7% am weltweiten TMS-Markt. Weitere Ergebnisse des Berichts:- Gartner schätzt, dass die weltweiten Ausgaben für TMS-Software bis 2026 auf 2,2 Mrd. US-Dollar ansteigen werden, gegenüber 1,4 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021.- Für den europäischen TMS-Markt wird eine Fünfjahreswachstumsrate (CAGR) von 5,3 % erwartet, wobei die Ausgaben bis 2026 auf 485 Mio. US-Dollar ansteigen dürften, gegenüber 392 Mio.US-Dollar im Jahr 2021.- Im Vergleich zu den Vorjahren war 2022 kein sehr aktives Jahr in Bezug auf Übernahmen von Anbietern und Investitionsbewegungen auf dem europäischen TMS-Markt.Gartner stellt fest: "Die Verbesserung der Geschäftsprozessergebnisse, das Kostenmanagement und die Schaffung interner/betrieblicher Effizienz haben für die Unternehmen bei der Anschaffung eines TMS weiterhin oberste Priorität. Der Arbeitskräftemangel, die zunehmende Digitalisierung der Arbeitsprozesse und die Nachhaltigkeit waren weitere Treiber für die Implementierung im Jahr 2021."Lars Pedersen, CEO von nShift: "Transportmanagementsysteme leisten mehr als nur logistische Dienste. Sie sind für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Es überrascht daher nicht, dass unsere Kunden in uns einen strategischen Wachstumsmotor sehen, der zur Wertschöpfung beiträgt. Wir bieten unseren Kunden Zugriff auf die weltweit größte Speditionsbibliothek und können sie so mit dem richtigen Spediteur für alle Transport- und Sendungsanforderungen zusammenbringen. Dies ermöglicht ihnen, Herausforderungen in der Supply Chain zu meistern und schneller zu sein als die Mitbewerber." Über nShiftnShift ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Lösungen für das Versandmanagement, die den reibungslosen Versand und die Rücksendung von jährlich fast einer Milliarde Sendungen in 190 Ländern ermöglichen. Die Software von nShift wird weltweit von E-Commerce-, Einzelhandels-, Produktions- und 3PL-Versendern genutzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in London und Oslo. Es beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Niederlassungen in Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Großbritannien, Polen, den Niederlanden, Belgien und Rumänien.