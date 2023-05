Neunkirch (ots) -Die NXGN GROUP GmbH, ein renommierter Anbieter von Performance Sports Marketing in der DACH-Region mit Sitz in der Schweiz, steigt zu einem anerkannten Lehrbetrieb auf: Seit Kurzem darf die Medienagentur Auszubildende zum Mediamatiker EFZ ausbilden. Motivierten Nachwuchstalenten, die Interesse daran haben, mit verschiedenen Medientechniken und -kanälen zu arbeiten, bietet sich hier die Chance, in eine spannende Branche einzusteigen, in der sie ihren beruflichen und persönlichen Durchbruch erreichen können.Gründer und Geschäftsführer Florian Gelev: "Eine gute Ausbildung ist Gold wert. Von ihr profitiert nicht nur der einzelne Auszubildende, sondern die ganze Gesellschaft, weil sie damit für qualifizierten Nachwuchs sorgt und ihre wirtschaftliche Zukunft sichert. Entsprechend stolz sind wir darauf, nun ein anerkannter Ausbildungsbetrieb zu sein, der jungen Menschen die Möglichkeit gibt, im Berufsleben durchzustarten. Unser Unternehmen ist gesund gewachsen, denn der Erfolg und die Nachfrage sind enorm. Für unsere Ausbildung zum Mediamatiker EFZ suchen wir daher konstant motivierte Nachwuchstalente, die uns in Zukunft bei unserer Mission unterstützen möchten."Die NXGN GROUP GmbH unterstützt Sportmarken, sportnahe Firmen und Athleten dabei, ihre Produkte und Dienstleistungen profitabel zu vermarkten und sich mit Erfolg von der Konkurrenz abzusetzen. Die Stärke der Medienagentur liegt in gezielten Werbekampagnen auf Plattformen wie Google, Facebook und Instagram. Ob Gewinnung neuer Fitnessstudiomitglieder, erfolgreicher Markteintritt einer neuen Sportmarke oder Sponsoringpartnerschaft für Sportler: Florian Gelev und seinem Team gelingt es immer wieder, erhebliches Wachstum für ihre Kunden zu generieren.Als Lehrbetrieb möchte die NXGN GROUP GmbH nun auch ihre unternehmerische Verantwortung wahrnehmen und einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Hierzu durchlief das Unternehmen einen mehrstufigen Prozess, um von der zuständigen Dienststelle Berufsbildung und Berufsberatung anerkannt zu werden. Um über die Eignung der Medienagentur als Ausbildungsbetrieb zu entscheiden, wurden unter anderem die Büroräumlichkeiten und Arbeitsplätze begutachtet. Auch die fachliche und persönliche Eignung der Ausbilder wurde einer eingehenden Prüfung unterzogen.Junge Menschen, die sich für die Ausbildung zum Mediamatiker EFZ interessieren, sind herzlich willkommen, sich bei der NXGN GROUP GmbH zu bewerben. Gesucht werden motivierte Talente, die sich vorstellen können, Webseiten zu betreiben, Bilder, Texte und Videos zu bearbeiten sowie Werbemittel zu entwickeln. Außerdem sollten sie ein gewisses Mindset mitbringen, das sie in die Lage versetzt, selbstständig zu handeln, unternehmerisch zu denken und proaktiv zu agieren. Das Bestehen einer Vorprüfung ist Florian Gelev und seinem Team dagegen weniger wichtig - viel entscheidender sind berufsrelevante Aspekte wie der Umgang mit der Kamera, das Aufnehmen und Schneiden von Videos oder die Produktion von modernem Content."Um in der heutigen Zeit nicht Gefahr zu laufen, von der Konkurrenz überholt zu werden, ist es inzwischen wichtiger denn je, sich den aktuellen Entwicklungen anzupassen. Genau diese Philosophie verfolgen wir: Um unseren Kunden gerecht zu werden, nutzen wir alle modernen Mittel, die uns zur Verfügung stehen, um für unterschiedliche Zielgruppen die gewünschten Resultate zu liefern. Junge Menschen, die sich für die Ausbildung zum Mediamatiker EFZ interessieren, können sich bei uns auf einen sicheren Arbeitsplatz freuen, an dem sie die Möglichkeit haben, die Zukunft der Branche aktiv mitzugestalten", so Florian Gelev.Mehr Informationen zur NXGN GROUP GmbH unter: https://nxgn.group/Pressekontakt:NXGN GROUP GmbHFlorian GelevE-Mail: office@nxgngroup.comWebseite: https://nxgn.group/Original-Content von: NXGN GROUP GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169685/5506033