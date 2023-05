Nachdem der erste Startermin gekippt wurde, soll die Ax-2-Mission jetzt am 21. Mai starten. Um herauszufinden, wie die Schwerkraft auf Stammzellen wirkt, sollen diese im All gezüchtet werden. Wenn die Ax-2-Mission des privaten US-Raumfahrtunternehmens Axiom Space am 21. Mai vom Kennedy Space Center in Florida in den Weltraum startet, werden sich auch Stammzellen an Bord befinden. Wissenschaftler:innen sollen herausfinden, welchen Einfluss die Mikrogravitation im Weltraum auf die Stammzellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...