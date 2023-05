Wien (www.fondscheck.de) - Das Wachstum bei börsengehandelten Indexfonds (ETFs) lockt neue Akteure, so die Experten von "FONDS professionell".Auch Goldman Sachs wolle eine Plattform für ETFs aufbauen - als White-Label-Offerte. In diesem Feld sei bislang in Europa nur ein Akteur aktiv.Immer neue Anbieter würden in das Geschäft mit White-Label-Plattformen für börsengehandelte Fonds (ETFs) drängen. So hätten mehrere Gesellschaften den Aufbau eines Dienstes angekündigt, bei dem Asset Manager ihre Ideen in den Mantel eines ETF packen könnten - ohne selbst aufwendig so ein Geschäft aufbauen zu müssen. Dies ermögliche es kleineren Investmentboutiquen, mit einem ETF an den Markt zu gehen. Aber auch große Fondshäuser könnten so eine ETF-Sparte aufbauen. ...

