Die Verbraucherpreise in den USA haben sich im April so entwickelt wie erwartet. Die Inflation lag im Vormonat bei 4,9 Prozent, die Kernrate bei 5,5 Prozent. Im Monatsvergleich stiegen die Preise erwartungsgemäß um 0,4 Prozent. In einer ersten Reaktion stieg der DAX um 0,3 Prozent, mittlerweile hat er wieder ein paar Pünktchen verloren.Story to follow ...

Den vollständigen Artikel lesen ...