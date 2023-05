Der Goldpreis dreht am frühen Nachmittag ins Plus. Der Schuldige ist rasch ausgemacht: Die Inflationsdaten in den USA. Der Konsumentenpreisindex stieg auf Jahressicht um 4,9 Prozent und damit weniger stark als erwartet. Damit steigt die Chance, dass die US-Notenbank die Zinsen auf der kommenden Sitzung nicht mehr erhöhen wird. Eine Zinspause ist in Reichweite.Viele Marktteilnehmer sehen eine Zinspause auch gleichzeitig als Zins-Top an. Auch der Silberpreis kann wieder zulegen, nachdem der kleine ...

