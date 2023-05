BRUSSELS (dpa-AFX) - Following the release of U.S. CPI for April at 8.30 am ET Wednesday, the greenback fell against its major counterparts.



The greenback was trading at 134.65 against the yen, 1.0983 against the euro, 1.2650 against the pound and 0.8891 against the franc around 8:32 am ET.



