FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Volkswagen-Vorzugsaktien nach einer Investorenveranstaltung zu den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Autokonzern scheine in ein starkes zweites Quartal einzufahren, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt sei die Roadshow des Managements recht ermutigend gewesen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 06:45 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

