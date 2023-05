Optimismus bei Eon: positiver Ausblick

Werbung







Die jüngsten Quartalszahlen von Eon, veranlassen den Konzern zu einer optimistischen Prognose für das laufende Geschäftsjahr.



Nach Vorlage der jüngsten Quartalszahlen gab sich der Energiekonzern Eon optimistisch für das restliche Geschäftsjahr. Der Konzern teilte daraufhin mit, nach eigenen Erwartungen das obere Ende der Prognosespanne für das Gesamtjahr hinsichtlich Konzern-Ebitda und bereinigtem Konzernüberschuss erreichen zu wollen. Im ersten Quartal verbuchte der Konzern ein Ebitda von 2,7 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 30 Prozent entspricht. Mitverantwortlich hierfür war vorwiegend das Netzgeschäft. Die Aktie reagierte jedoch zunächst verhalten auf diese Bekanntgabe.









Nach einem starken April, in welchem der DAX® eine Aufwärtsrallye startete, folgte passend zum Start in den aktuellen Monat eine Reihe von Berichterstattungen, welche die Börsenweisheit "Sell in May" in den Fokus rückten. Unser Analyst Jörg Scherer nahm den Wahrheitsgehalt dieser Aussage genauer unter die Lupe. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen können Sie kostenlos in unserer Mediathek im Videoformat abrufen.









