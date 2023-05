FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Die Wassersport-Messe Interboot in Friedrichshafen am Bodensee soll vom kommenden Jahr an gestrafft und die Laufzeit von neun auf fünf Tage verkürzt werden. Wie die Veranstalter am Mittwoch weiter mitteilten, hat sich dafür eine Mehrheit der Aussteller ausgesprochen. Ein Grund für die Verkürzung sei Personalmangel. Auch die Kosten spielten eine Rolle.

In diesem Jahr soll die Messe noch in gewohntem Umfang veranstaltet werden. Sie findet Ende September bis Anfang Oktober statt. Durch die kürzere Laufzeit hoffen die Veranstalter auf mehr Aussteller. Die Interboot gilt als internationale Leitmesse für Wassersport. Gezeigt werden Trends rund ums Segeln, Kiten und Surfen. Vor der Pandemie hatten noch rund 90 000 Menschen die Messe besucht. In den vergangenen Jahren war die Zahl auf rund 50 000 gesunken.

"Personal ist überall knapp und schwer zu finden. Mitarbeitende über einen Zeitraum von neun Tagen im Einsatz zu haben und dann noch über zwei Wochenenden, ist aufwendig in der Organisation und erfordert hohe Ressourcen", sagte Projektleiter Felix Klarmann. Die Corona-Pandemie habe das Personalproblem verschärft./bak/DP/zb