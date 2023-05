Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Petal Ads begrüßt Partnerschaften mit Marken, die bereit sind, in den chinesischen Markt einzutreten oder chinesische Verbraucher auf internationalen Reisen zu erreichenPetal Ads (ehemals Huawei Ads), ein in der Branche führendes Ökosystem für mobile Werbung, ruft Markenwerber dazu auf, maßgeschneiderte All-Scenario-Anzeigen-Lösungen einzusetzen, um Zielgruppen über Grenzen hinweg anzusprechen und europäische Werbetreibende beim Eintritt in den chinesischen Markt zu unterstützen. Während einer besonderen Meisterklasse (https://omr.com/en/events/omr23/masterclasses/are-european-agencies-and-brands-missing-out-on-valuable-chinese-audiences)präsentierte Petal Ads auf dem diesjährigen OMR Festival On-Device-Marketing als nächste Weiterentwicklung der internationalen mobilen Werbung."Wir glauben, dass eine All-Scenario-Werbelösung auf dem Gerät eine enorme Gelegenheit darstellt, Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zu verbinden", sagte Jaime Gonzalo, VP Huawei Mobile Services Europe.Die Zukunft der mobilen Werbung annehmenOn-Device-Marketing ist ein Ads-as-a-service (AaaS), das benutzerorientiert, miteinander verbunden ist und Echtzeit-Berührungspunkte für das effektive Erreichen von Zielgruppen weltweit schafft. Es schafft immersivere Berührungspunkte, die Nutzern dabei helfen, Entscheidungen mithilfe eines multimodalen Ansatzes mit Sprache, visueller, virtueller oder gemischter Realität und szenarienbasiertem Design zu verbessern.Petal Ads ist dank mehr als einer Milliarde Geräten auf dem Markt für den Einsatz von On-Device-Marketing gut positioniert. Die Plattform nutzt auch die umfangreiche Abdeckung von Huawei-Geräten in China; es handelt sich um eine marktführende aktive Nutzerbasis bei 25 % und einem Marktanteil von 47,4 % bei klappbaren Geräten. In Kombination mit den firmeneigenen Daten von Petal Ads ist dies führend, wenn es darum geht, hochwertige globale Zielgruppen von Huawei anzusprechen und Werbetreibende mit internationalen und chinesischen Märkten zu verbinden.Petal Ads verbindet außerdem Drittanbieter-Publisher, was die DMP-Lösung (Data Management Platform) für Werbetreibende weiter verbessert, um über die Huawei-Plattformen hinaus Echtzeitverbindungen mit Android-Nutzern herzustellen."Smarte On-Device-Werbung wird zu einem entscheidenden Element in der mobilen Marketinglandschaft", teilte Elvin Altun Noyan, Deutschland Country Director von Mobile Marketing Association, mit. "Da Daten weiterhin die Zukunft der Werbung prägen, erkennen wir, wie wichtig es ist, Plattformen zu entwickeln, die Nutzern dabei helfen, intelligentere Entscheidungen zu treffen."Petal Ads als Tor zu internationalen MärktenPetal Ads bietet Werbetreibenden ein Tor zu internationalen Märkten, einschließlich China. Die Plattform bietet den Werbetreibenden maßgeschneiderte Initiativen, damit sie von saisonalen oder lokal spezifischen Kampagnen, beispielsweise dem Black Friday, profitieren können.Petal Ads plant außerdem, die "Global Business Growth Ads Suite" zu erweitern, um Premium-Markenpartnern ein individuelleres Werbeerlebnis zu bieten. Dazu gehören vermehrte Medien-Slots, Markenkooperation und lokale Marktberatung, insbesondere in China."Als Gerätehersteller und mobile Werbeplattform sind wir in einer einzigartigen Position, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Wir begrüßen Marken, die Zielgruppen in China und länderübergreifend erreichen möchten", so Gonzalo abschließend.Petal Ads setzt bemerkenswertes Wachstum fortPetal Ads ist seit dem 2020 Jahr kontinuierlich gewachsen. Die Plattform konnte in ihrem Netzwerk für Werbetreibende einen Anstieg um das Neunfache verzeichnen und erreichte weltweit mehr als 730 Millionen aktive Nutzer in 170 Ländern. Petal Ads hat weltweit mit mehr als 60 zertifizierten Agenturen und Marken zusammengearbeitet, darunter unter anderem Avow, MMA, El Corte Ingles.Klicken Sie hier (https://www.youtube.com/watch?v=zoSAJ1C64oQ&ab_channel=HuaweiMobileServices), um sich den Petal Ads-Masterkurs anzusehen, der beim OMR Festival stattfand.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2074019/Petal_Ads_OMR_Masterclass.jpgPDF - https://mma.prnewswire.com/media/2072715/Petal_Ads_boilerplate.pdfView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/petal-ads-begruWt-all-scenario-ad-solutions-als-die-zukunft-der-internationalen-mobilwerbung-301820920.htmlPressekontakt:48 607167665Original-Content von: Huawei Consumer Business Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111965/5506120