Lange wird Hubble nicht mehr wie bisher um die Erde kreisen. Um es vor dem Absturz zu bewahren, müsste das Teleskop in einen höheren Orbit gebracht werden. Musks SpaceX und der Milliardär Jared Isaacman arbeiten schon an einem Plan, jetzt gibt es eine neue Idee. 33 Jahre verrichtet das Weltraumteleskop Hubble schon seinen Dienst im Erdorbit. Ohne eine Änderung seiner Umlaufbahn könnte Hubble aber in ein paar Jahren in die Erdatmosphäre eintreten und dort ...

