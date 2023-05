Der Salzgitter-Konzern verzeichnete in einem von mannigfaltigen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägten ersten Quartal 2023 mit 290 Mio. € Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und 184 Mio. € Gewinn vor Steuern einen ermutigenden Start in das laufende Geschäftsjahr. Insbesondere die Geschäftsbereiche Stahlerzeugung, Stahlverarbeitung, und Technologie erzielten erfreuliche Ergebnisse. Trotz der hohen Investitionen vor allem in die Umsetzung des Transformationsprogramms SALCOS® - Salzgitter Low CO2 Steelmaking - verbesserten sich sowohl Nettofinanzposition als auch Eigenkapitalquote ...

