Der an der Nasdaq notierte, in der Schweiz ansässige Sportdaten-Anbieter Sportradar, hat die Finanzergebnisse für das 1. Quartal bekanntgegeben. Der Umsatz stieg im 1. Quartal 2023 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 24 Prozent auf 207,6 Mio. Euro. Der Gesamtgewinn für das 1. Quartal 2023 betrug 6,8 Mio. Euro im Vergleich zu 8,2 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Das bereinigte EBITDA des Unternehmens stieg im 1. Quartal 2023 um 37 Prozent auf 36,7 Mio. Euro. CEO Carsten Koerl: "Wir sind zuversichtlich, dass unsere kontinuierlichen Produktinnovationen in den Bereichen KI und Computer Vision es uns ermöglichen werden, Marktführer zu bleiben und den Shareholder Value für unsere Investoren zu steigern."

