© Foto: picture alliance/AA/Ali Riza Akkir



Wir haben Markus Weingran, Chef der wallstreet:online börsenlounge, gefragt, welche Risiken sich Anleger jetzt genauer anschauen sollten. Der erfahrene Aktienanalyst antwortete ausführlich.

Ist derzeit zu viel Optimismus im Markt? Werden Risiken unterschätzt, nicht wahrgenommen? Wenn ja, welche der ständig über die Sender gejagten Schlagwörter, die angeblich Risiken markieren, sollten sich Anleger jetzt genauer anschauen: weitere Zinserhöhungen, die Bankenkrise, zu große Unregelmäßigkeiten auf dem Gewerbeimmobilienmarkt, die aktuellen Probleme rund um die US-Schuldenobergrenze, eine mögliche Rezession, eine zu hohe Inflation oder auch die abnehmende Kreditvergabe?

Wo stecken die Haupt-Crash-Gefahren in der aktuellen Marktphase? - Leitfragen, die wir an wichtige Marktteilnehmer und -beobachter gestellt haben. Markus Weingran, Chef der neuen wallstreet:online börsenlounge, antwortete sofort:

"Ich glaube nicht, dass derzeit zu viel Optimismus im Markt ist. Wäre das der Fall, dann hätten wir wahrscheinlich schon neue Höchststände im Dax gesehen. Der deutsche Leitindex ist zwar auf Schlagdistanz zu seinem Allzeithoch, scheut aber davor, die Marke von 16.000 Punkten zu überwinden. Den Anlegern ist durchaus bewusst, dass die Luft in der aktuellen Höhe recht dünn ist.

Dunkle Wolken

Unter den ganzen dunklen Wolken, die über die Märkte gehangen werden, würde ich die Immobilienbranche im Auge behalten. Hier könnte sich demnächst etwas zusammenbrauen. Wir sehen schon, dass es in Schweden Probleme mit Gewerbeimmobilien gibt und sich die Short-Seller auf schwedische Banken stürzen.

Auch in Deutschland sind Immobilien-Unternehmen nicht gerade auf Rosen gebettet, wie die Quartalszahlen von Vonovia & Co gezeigt haben. Daher würde ich die Lage auf dem Immobilien-Sektor ganz genau verfolgen", so Markus Weingran, Aktienexperte der wallstreet:online börsenlounge.

Markus Weingran läd werktäglich um 14:00 Uhr zu seiner wallstreet:online börsenlounge auf unseren YouTube-Kanal ein. Wir haben ihn zudem gefragt, wo sich aktuell die größten Anleger-Chancen verstecken. Welche Sektoren sollte man als Aktien-Anleger im Auge behalten? "Der bisherige Jahresverlauf zeigt, dass Anleger mit einer ruhigen Hand wohl am besten durch die Märkte kommen. Die Pleite der Silicon Valley Bank hat der DAX schon wieder abgehakt. Das zeigt erneut, dass übereiltes Handeln an der Börse nicht immer der beste Weg ist.

Eine ausgewogene Portfoliostrategie ist daher eine gute Chance, Krisen zu überstehen und bei Chancen mit dabei zu sein. Aktuell würde ich daher im Depot Immobilien-Aktien meiden und Tech-Titel bevorzugen.



Top-Thema KI



Das Thema KI scheint gerade die größte Chance zu bieten. Aber dafür müssen Anleger nicht den kleinen riskanten Aktien in diesem Themen-Bereich hinterherjagen. Die großen Tech-Giganten werden dieses Thema auch nicht vernachlässigen oder an sich vorbeiziehen lassen. Microsoft, Apple oder Alphabet sind in turbulenten Börsenphasen daher eher zu bevorzugen. Verziehen sich die dunklen Wolken über den Märkten wieder, dann kann auch das Risiko im Depot wieder mit kleineren Werten erhöht werden", meint Markus Weingran, Macher unseres neuen YouTube-Formates wallstreet:online börsenlounge.