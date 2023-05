Mit diesem Schritt werden größere Alpha-Chancen geschaffen, welche den Zugang zu hoch bewerteten aktiven Managern ermöglichen, die nach Überzeugung von Nedgroup Investments Kunden diversifizierte Anlageerträge bieten können

Nedgroup Investments ist ein weltweit tätiges Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 20 Mrd. USD. Das Unternehmen startet eine eigene Multi-Boutique-Plattform, auf der ein immer breiteres Spektrum an aktiven Anlagestrategien bereitgestellt wird, die sich durch eine enge Abstimmung der Interessen von Kunden und Fondsmanagern auszeichnen.

Tom Caddick, Geschäftsführer von Nedgroup Investments (International), äußerte sich hierzu wie folgt: "Aufgrund der hohen behördlichen Auflagen und der Schwierigkeit, ausreichend Kapital zu beschaffen, ist es schwieriger geworden, Boutiquen zu gründen. Wir möchten Startup-Boutiques fördern, um den Anforderungen unserer Kunden besser gerecht zu werden und ein breiteres Spektrum an Anlagemöglichkeiten anbieten zu können. Auf diese Weise können wir zum Vorteil der Endinvestoren eine stärker diversifizierte Fondsverwaltung bewirken. Ich freue mich außerordentlich, unsere innovative Struktur mit zwei überzeugten Fondmanagern, die ich seit mehr als 20 Jahren kenne und schätze, auf den Weg zu bringen."

David Roberts und Alex Ralph, die beide über langjährige Managementerfahrung im Bereich festverzinslicher Anlagen verfügen, werden diese intern verwalteten Strategien umsetzen und einen aktiven globalen Anleihefonds verwalten.

David Roberts kommentierte dies wie folgt: "Ich bin wieder zum aktiven Investment zurückgekehrt, weil die Marktbedingungen zu verlockend sind, um sie zu ignorieren. Ich habe immer aus Überzeugung investiert, wenn das Risiko-Rendite-Verhältnis für den Kunden sprach. Nachdem die Renditeerwartungen einige Jahre lang negativ ausfielen, befinden wir uns nun wieder in einem Umfeld, in dem festverzinsliche Wertpapiere wieder ein diversifiziertes Investment und eine sehr attraktive Alternative zu Aktien darstellen. Die alte Normalität eben."

Alex Ralph ergänzte: "Viele Anleger haben zehn Jahre lang auf diese Einstiegsmöglichkeit und auf die Chance gewartet, erhebliche und auf langfristige Sicht positive Renditen zu erzielen, ohne sich in die dunklen, aktienähnlichen Bereiche des Anleihemarkts wagen zu müssen."

Im Hinblick auf die Attraktivität des Unternehmens merkte Roberts Folgendes an: "Nedgroup Investment ist seit langem von den Vorteilen der Boutique-Modelle für Anleger überzeugt und teilt meine kundenorientierte Strategie. Diese beiden Faktoren waren für mich ausschlaggebend. Man findet heutzutage selten ein Unternehmen, das bereit ist, eine Boutique neu zu gründen und von Anfang an zu unterstützen."

Apiramy Jeyarajah, seit April 2023 Chief Commercial Officer von Nedgroup Investments, äußerte sich dazu wie folgt: "Es wird immer schwieriger, eine Investment-Boutique zu gründen. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden den Zugang zu hervorragenden Teams bieten zu können, welche die bereits vorhandenen Boutiquen auf unserer Plattform ergänzen. Durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Fondsmanagern genießen die Investoren eine größere Auswahl und Wettbewerbsvorteile."

Über Nedgroup Investments

Nedgroup Investments ist ein weltweit tätiges Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 20 Mrd. USD. Die internationale Geschäftstätigkeit wird von London aus geführt. Die Unternehmenszentrale befindet sich im südafrikanischen Kapstadt. Nedgroup Investments ist bekannt für sein preisgekröntes Partnerschaftsmodell "Best of Breed" mit führenden Boutique-Managern in London, Los Angeles, New York und Sydney, welches Investoren Zugang zu den weltweit besten Managern und deren Fonds bietet.

Die Boutique-Advantage-Philosophie von Nedgroup Investments

Die Grundüberzeugung von Nedgroup Investments lautet, dass die besten Investmentfonds von Managern verwaltet werden, die autonom handeln, fokussiert sind und sich auf die Interessen der Anteilsinhaber ihres Fonds konzentrieren.

Fondspalette

Nedgroup Investments verfügt über zwei Fondspaletten Nedgroup Investments Funds Plc (gegründet im November 2008) und Nedgroup Investments Multifunds Plc (gegründet im August 2011).

Über David Roberts

David Roberts ist Fixed-Income-Investor und kann auf mehr als 30 Jahre Berufserfahrung zurückblicken. Er ist für seinen persönlich engagierten Anlagestil bekannt und war bis Anfang 2022 Head of Fixed Income bei Liontrust. Zuvor war er als Fondsmanager bei Aegon Asset Management (ehemals Kames Capital) tätig, wo er 14 Jahre lang als Co-Head of Fixed Income fungierte. Davor bekleidete er Positionen bei Britannia Investment Managers und bei der Lloyds Bank.

Über Alex Ralph

Alex Ralph ist eine hochgeschätzte Fondsmanagerin für festverzinsliche Wertpapiere, die mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche vorweisen kann. Sie ist weithin für ihre hervorragende Erfolgsbilanz bekannt und gilt als eine der führenden Fixed-Income-Investoren ihrer Generation. Zuletzt war Alex Ralph Partnerin bei Artemis Investment Management, wo sie den Aufbau des Rentendesk unterstützte und 2005 den Strategic Bond Fund auflegte. Im Jahr 2014 wurde sie außerdem zur leitenden Fondsmanagerin des Artemis High Income Fund ernannt. Zum Ende ihrer Tätigkeit bei Artemis verwaltete der Desk Anleihen im Werte von rund 3 Mrd. GBP. Alex Ralph hat einen Abschluss Bachelor of Science der London School of Economics im Fach Wirtschaftswissenschaften und ist CFA Charterholder.

