NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Alstom nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Bahntechnik-Hersteller habe das abgelaufene Geschäftsjahr ordentlich beendet, schrieb Analyst Simon Toennessen am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der schwächere Ausblick sei schon erwartet worden./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 02:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 02:23 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010220475

Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken