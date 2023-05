DPI heißt Tim Hickinbottom in seiner neuen Position als Head of Strategic Accounts willkommen

Datalec Precision Installations (DPI), ein Anbieter von erstklassigen Services in den Bereichen Design, Bereitstellung, Einrichtung und Support von Rechenzentren, die Betreibern von Rechenzentren nahtlose, integrierte und einheitliche End-to-End-Lösungen ermöglichen, freut sich, die Ernennung von Tim Hickinbottom zum Head of Strategic Accounts bekannt zu geben.

Tim Hickinbottom, New Head of Strategic Accounts (Photo: Business Wire)

Mit der Ernennung von Tim zum Head of Strategic Accounts verstärkt Datalec sein engagiertes Kundenbetreuungsteam und stärkt damit die umfassende Kundenbindungsstrategie des Unternehmens. Zu Tims Aufgaben werden die Überwachung der strategischen Kontakte des Unternehmens, die Identifizierung und das Management von Beziehungen zur Pflege des guten Rufs von DPI für 100 Kundenbindung und die Überprüfung der wachsenden Lieferkette gehören. Zu Beginn wird sein Fokus darauf liegen, die Lieferantenbasis des Unternehmens zu überprüfen und zu ratifizieren, um durch Konsolidierung und Anpassung der Geschäftspraktiken mehr Effizienz zu erreichen.

Mit über 40 Jahren Berufserfahrung in der Branche kann Tim auf umfangreiche Erfahrungen zurückgreifen. Er war ab Mitte der 1980er Jahre bis 2018 im Bereich Import-Distributionslogistik in der IT-Branche tätig. Im Rahmen der verschiedenen von ihm bekleideten Positionen hat er 81 Länder in der EMEA-Region, in Amerika und im asiatisch-pazifischen Raum bereist. Während dieser Zeit konnte er mehrere Karrierehöhepunkte verzeichnen, doch war es ihm eine besondere Ehre, bei DC Dynamics und DCW in Asien zu sprechen. Darüber hinaus hat Tim in Sydney, Brisbane und Melbourne vor einem australischen Publikum Programme präsentiert und Vorträge in Mumbai, Bangalore, Indonesien und Kuala Lumpur gehalten.

"Ich pflege zu sagen: 'Gib mir die Gelegenheit, nein zu sagen", so Tim Hickinbottom, Head of Strategic Accounts. "Ich bin schon lange in der Branche tätig und möchte behaupten, dass niemand vermutet oder mir unterstellt, ich sei nicht kompetent. Ich bin zuversichtlich, dass Datalec weiter stark wachsen wird, und ich fühle mich geehrt, Teil des Teams zu sein."

Weitere Informationen über Datalec Precision Installations (DPI) finden Sie unter https://datalecltd.com

Über Datalec

Datalec Precision Installations steht für Exzellenz bei der Installation von internationalen Rechenzentren und arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um deren Unternehmen durch nahtlose, integrierte und einheitliche End-to-End-Ergebnisse mit einem "One Call, One Team"-Service zum Erfolg zu führen. Das konsequente Projektmanagement von DPI und die strenge Überwachung stellen sicher, dass alle Projekte von Anfang an perfekt umgesetzt werden, während gleichzeitig die Risiken gemindert und die für die Kunden anfallenden Kosten reduziert werden. Der Schwerpunkt von DPI liegt auf der Bereitstellung eines proaktiven und persönlichen Service, der Agilität, Flexibilität und Anpassbarkeit für den Aufbau und die Implementierung umfangreicher Datensuiten bietet. Weitere Informationen finden Sie unter: https://datalecltd.com.

