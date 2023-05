FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Heidelberg Materials von 77 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber sprach nach den Quartalszahlen von einem guten Jahresstart. Der Ausblick sei zu einem frühen Zeitpunkt im Jahr angehoben worden, obwohl das erste Jahresviertel in der Saisonalität eine eher geringe Rolle spiele, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 16:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 16:23 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004

Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken