Denker, Macher und Träumer, die Finanzdienstleistungen prägen, werden geehrt und gewürdigt

BAI, eine gemeinnützige, unabhängige Organisation für die Bereitstellung der am besten umsetzbaren Einblicke für Finanzdienstleister, hat die Nominierungen für die 13.jährlichen BAI Global Innovation Awards eröffnet. Die Awards sind die wichtigste Anerkennung für Innovationen in der Finanzdienstleistungsbranche und rücken die mutigsten, intelligentesten und transformativsten Arbeiten in den Mittelpunkt. Die gewürdigten Innovationen reichen von leistungsstarken neuen Technologien bis hin zu bahnbrechenden Wegen zur Nutzung digitaler Einblicke und von Fortschritten bei der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit bis hin zu Initiativen zur Unterstützung des Gemeinwesens.

Die BAI Global Innovation Awards stehen Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Kreditgenossenschaften, Fintechs, Beratern und Dienstleistern auf der ganzen Welt offen. Das Programm bietet eine ausgezeichnete Plattform, über die Unternehmen ihre Innovationskultur präsentieren und als führend in der Branche anerkannt werden können. Über die Vergabe der Awards wird die Jury des Innovation Circle des BAI, ein internationales Gremium aus Innovatoren und einflussreichen Akteuren der Branche, entscheiden.

Überdies nimmt das BAI zum zweiten Mal Nominierungen für den BAI Rising Star Award entgegen. Mit diesem Preis sollen aufstrebende Führungskräfte in der Finanzdienstleistungsbranche geehrt werden. Die Jury wird Kandidaten suchen, die innovativ, leidenschaftlich und intellektuell wissbegierig sind und eine positiven Wirkung auf Finanzdienstleistungen ausüben.

Die Gewinner der BAI Global Innovation und BAI Rising Star Awards werden in Social Media und Pressemitteilungen gewürdigt und haben die Möglichkeit, ihre Innovationen in Podcasts und Webinaren des BAI sowie dem BAI Banking Strategies Newsletter vorzustellen.

Die bisherigen Gewinner und Finalisten vertreten Teams aus der ganzen Welt. Zu den Organisationen zählen Bank of America, Banco Popular, BMO Harris, Citizens Financial Group, Commonwealth Bank of Australia, Emirates NBD, Fifth Third Bank, FNB South Africa, Standard Bank, TIAA und viele mehr.

Nominierungen werden bis zum 30. Juni 2023 angenommen. Die Finalisten werden im September 2023 bekanntgegeben und die Gewinner werden im Oktober 2023 geehrt. Das Nominierungsformular finden Sie unter https://www.bai.org/global-innovation-awards/.

Über BAI

Als gemeinnützige, unabhängige Organisation stellt das BAI seit mehr als 95 Jahren die am besten umsetzbaren Einblicke für die Finanzdienstleistungsbranche bereit und ermöglicht es Führungskräften, tagtäglich intelligente Geschäftsentscheidungen zu treffen. Wir führen für mehr als 40 der führenden US-amerikanischen Banken tiefgreifende eigenständige Recherchen durch, unterstützen mehr als 2.100 Finanzdienstleister bei Compliance-Schulungen und Weiterbildung, haben mit unseren Berichten über die BAI Banking Strategies, Podcasts und Webinaren eine anerkannte, relevante Vordenkerrolle übernommen und bietenaußerdem spezielle Veranstaltungen und Programme an. Weitere Informationen finden Sie unter www.bai.org.

