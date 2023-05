© Foto: Baader Bank



Die Ampel-Regierung will energieintensive Unternehmen mit Strompreissubventionen unter die Arme greifen. Kann Deutschland so gegen die massiven US-Investitionen bestehen? Fragen an Kapitalmarktexperte Robert Halver.

Die jüngsten Quartalszahlen der deutschen Unternehmen könnten sich durchaus sehen lassen, meint Robert Halver, Kapitalmarktstratege der Baader Bank, im Gespräch mit wallstreet:online TV. Aber dennoch mahnt er: Die Konkurrenz schlafe nicht. Deutschland müsse seine Position im globalen Wettbewerb stärken.

Auch das geplante Konzept für einen niedrigeren Industriestrompreis überzeugt Halver noch nicht wirklich. Die USA seien nicht nur bei den Energiepreisen, sondern auch beim Thema Steuern und Künstliche Intelligenz einen Schritt voraus. Deutschland gehe zwar "einen Schritt in die richtige Richtung, aber es ist ein Marathon."

Mehr dazu im Interview. Jetzt einschalten!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion